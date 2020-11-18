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"نيوم" تعلن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

يعدّ فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً من فريق عمل الشركة

أعلنت شركة "نيوم"، اليوم، عن آلية القبول في الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتخرجون حديثاً أو المتوقع تخرجهم نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت "نيوم" أنه يمكن للطلاب المهتمين بتقديم طلب تسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62، حيث يؤهلهم التسجيل للدخول لاختبارات القبول التحريرية والتي يتم فيها تقييم قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء، على أن تقام الاختبارات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020م ولغاية يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020م، في مدينة تبوك ومحافظة البدع وضباء.

وعند اجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يتم دعوتهم للمقابلات الشخصية والتي تستمر طوال شهر ديسمبر 2020م، على أن ينتقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021م.

وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم، وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر يونيو 2021م، وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضرية والذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداءً من شهر سبتمبر2021م.

وجدير بالذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويعدّ برنامج "نيوم" للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءاً من فريق عمل "نيوم" من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات "نيوم" المختلفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" تعلن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف
سبق

أعلنت شركة "نيوم"، اليوم، عن آلية القبول في الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتخرجون حديثاً أو المتوقع تخرجهم نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت "نيوم" أنه يمكن للطلاب المهتمين بتقديم طلب تسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62، حيث يؤهلهم التسجيل للدخول لاختبارات القبول التحريرية والتي يتم فيها تقييم قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء، على أن تقام الاختبارات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020م ولغاية يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020م، في مدينة تبوك ومحافظة البدع وضباء.

وعند اجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يتم دعوتهم للمقابلات الشخصية والتي تستمر طوال شهر ديسمبر 2020م، على أن ينتقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021م.

وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم، وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر يونيو 2021م، وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضرية والذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداءً من شهر سبتمبر2021م.

وجدير بالذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويعدّ برنامج "نيوم" للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءاً من فريق عمل "نيوم" من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات "نيوم" المختلفة.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
03:16 PM

"نيوم" تعلن آلية القبول للدفعة الثالثة من برنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف

يعدّ فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي ليكونوا جزءاً من فريق عمل الشركة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أعلنت شركة "نيوم"، اليوم، عن آلية القبول في الدفعة الثالثة لبرنامج الابتعاث المنتهي بالتوظيف، والذي يستهدف طلاب وطالبات الصف الثالث ثانوي المتخرجون حديثاً أو المتوقع تخرجهم نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضحت "نيوم" أنه يمكن للطلاب المهتمين بتقديم طلب تسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: https://csr.neom.com/dashboard/tracks/62، حيث يؤهلهم التسجيل للدخول لاختبارات القبول التحريرية والتي يتم فيها تقييم قدراتهم في اللغة الإنجليزية والرياضيات وقياس الشخصية واختبار قياس الذكاء، على أن تقام الاختبارات ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020م ولغاية يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020م، في مدينة تبوك ومحافظة البدع وضباء.

وعند اجتياز الطلاب لاختبار القبول المبدئي يتم دعوتهم للمقابلات الشخصية والتي تستمر طوال شهر ديسمبر 2020م، على أن ينتقل المرشحون والمرشحات الذين اجتازوا المراحل السابقة لمرحلة الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021م.

وسيتم خلال هذه المرحلة تحديد توجهاتهم الدراسية والتخصصات المناسبة لهم للعمل على تطوير مهارات الإبداع فيهم، وبعدها سيدخلون في برنامج تأهيلي وتدريبي مكثف لتعليم اللغة الإنجليزية في شهر يونيو 2021م، وينتهي كل هذا بالتحاق الطلبة المقبولين ببرنامج السنة التحضرية والذي سوف تحتضنه جامعة فهد بن سلطان بتبوك ابتداءً من شهر سبتمبر2021م.

وجدير بالذكر أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع "نيوم" والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

ويعدّ برنامج "نيوم" للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءاً من فريق عمل "نيوم" من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات "نيوم" المختلفة.

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