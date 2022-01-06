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عقب حادث وقع فيه.. "الشؤون الإسلامية" تعيد فتح مسجد العمار بجدة بعد صيانته

"المالكي" شكر الوزير "آل الشيخ" على متابعته المستمرة لكافة الأعمال

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد العمار بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة مساء اليوم الخميس بعد أعمال الصيانة والتشغيل له، والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد حادثة اصطدام سائق شاحنة بالمسجد؛ ما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى وإصابات بين صفوف المصلين.

صرح بذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف الشيخ خالد بن عبدالله المالكي، مبيناً أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية للوقوف على المسجد والبدء بأعمال الصيانة والتشغيل له والتي كانت على مدار الساعة، وبحمد الله وتوفيقه فقد تم اليوم إعادة فتح المسجد بعد إصلاح كافة الأضرار وفرشه وصيانة الأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً.

وبين الشيخ "خالد المالكي" أن المصابين الذين تعرضوا لإصابات كانت ولله الحمد خفيفة وجميعهم غادر المستشفى، وتم الاطمئنان على صحتهم، مقدماً شكره وتقديره للوزير "آل الشيخ" على متابعته المستمرة للمسجد حتى إنهاء كافة أعمال الصيانة له في وقت قياسي وإعادة فتحه اليوم .

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عقب حادث وقع فيه.. "الشؤون الإسلامية" تعيد فتح مسجد العمار بجدة بعد صيانته
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد العمار بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة مساء اليوم الخميس بعد أعمال الصيانة والتشغيل له، والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد حادثة اصطدام سائق شاحنة بالمسجد؛ ما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى وإصابات بين صفوف المصلين.

صرح بذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف الشيخ خالد بن عبدالله المالكي، مبيناً أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية للوقوف على المسجد والبدء بأعمال الصيانة والتشغيل له والتي كانت على مدار الساعة، وبحمد الله وتوفيقه فقد تم اليوم إعادة فتح المسجد بعد إصلاح كافة الأضرار وفرشه وصيانة الأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً.

وبين الشيخ "خالد المالكي" أن المصابين الذين تعرضوا لإصابات كانت ولله الحمد خفيفة وجميعهم غادر المستشفى، وتم الاطمئنان على صحتهم، مقدماً شكره وتقديره للوزير "آل الشيخ" على متابعته المستمرة للمسجد حتى إنهاء كافة أعمال الصيانة له في وقت قياسي وإعادة فتحه اليوم .

06 يناير 2022 - 3 جمادى الآخر 1443
08:45 PM

عقب حادث وقع فيه.. "الشؤون الإسلامية" تعيد فتح مسجد العمار بجدة بعد صيانته

"المالكي" شكر الوزير "آل الشيخ" على متابعته المستمرة لكافة الأعمال

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عبدالله العنزي - جدة
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أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجد العمار بحي المنتزهات جنوب شرق محافظة جدة مساء اليوم الخميس بعد أعمال الصيانة والتشغيل له، والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك بعد حادثة اصطدام سائق شاحنة بالمسجد؛ ما تسبب في إلحاق أضرار بالمبنى وإصابات بين صفوف المصلين.

صرح بذلك مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة جدة المكلف الشيخ خالد بن عبدالله المالكي، مبيناً أنه بناء على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة فورية للوقوف على المسجد والبدء بأعمال الصيانة والتشغيل له والتي كانت على مدار الساعة، وبحمد الله وتوفيقه فقد تم اليوم إعادة فتح المسجد بعد إصلاح كافة الأضرار وفرشه وصيانة الأجهزة الكهربائية والتأكد من سلامة المبنى إنشائياً.

وبين الشيخ "خالد المالكي" أن المصابين الذين تعرضوا لإصابات كانت ولله الحمد خفيفة وجميعهم غادر المستشفى، وتم الاطمئنان على صحتهم، مقدماً شكره وتقديره للوزير "آل الشيخ" على متابعته المستمرة للمسجد حتى إنهاء كافة أعمال الصيانة له في وقت قياسي وإعادة فتحه اليوم .

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