بالصور.. مركز فهد الثقافي بسراييفو يقيم حفل غداء تكريمًا لوزير الشؤون الإسلامية

يوقع غدًا اتفاقية البرنامج التنفيذي مع المشيخة الإسلامية بالبوسنة

أقام مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو، اليوم الثلاثاء، حفل غداء على شرف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمناسبة زيارته الحالية للبوسنة والهرسك.

حضر حفل الغداء رئيس العلماء والمفتي العام للبوسنة والهرسك، الدكتور حسين كفازوفيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالبوسنة، أسامة بن داخل الأحمدي، وأصحاب السعادة الملاحق بالسفارة، ومنسوبو المركز.

ويواصل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، زيارته الرسمية لدولة البوسنة والهرسك، والتي شهدت اليوم عدداً من اللقاءات لقيادات سياسية وإسلامية.

كما سيوقع غداً الأربعاء، اتفاقية البرنامج التنفيذي بين وزارة الشؤون الإسلامية والمشيخة الإسلامية بالبوسنة في مجالات الشؤون الإسلامية.