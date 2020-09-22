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حاوَلَ التأكد من نوع الجنين.. هندي يشق بطن زوجته الحامل بمنجل

تسبب بجرح خطير أدخلها العناية المركزة ومقتل الجنين وجار التحقيق معه

في واقعة غريبة وطريفة في آن واحد، أقدَمَ رجل هندي على بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل؛ للتأكد من جنس المولود؛ فيما اعتقلته الشرطة وأصيبت الزوجة بجروح خطيرة وقُتل الجنين الذي كان ذكرًا.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، أن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

وقال شقيقها جولو سينغ: إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين. وللزوجين خمس بنات بحسب "رويترز".

وأضاف "سينغ" لمؤسسة تومسون رويترز: "هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلًا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

الهند

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حاوَلَ التأكد من نوع الجنين.. هندي يشق بطن زوجته الحامل بمنجل
سبق

في واقعة غريبة وطريفة في آن واحد، أقدَمَ رجل هندي على بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل؛ للتأكد من جنس المولود؛ فيما اعتقلته الشرطة وأصيبت الزوجة بجروح خطيرة وقُتل الجنين الذي كان ذكرًا.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، أن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

وقال شقيقها جولو سينغ: إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين. وللزوجين خمس بنات بحسب "رويترز".

وأضاف "سينغ" لمؤسسة تومسون رويترز: "هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلًا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

22 سبتمبر 2020 - 5 صفر 1442
08:43 AM

حاوَلَ التأكد من نوع الجنين.. هندي يشق بطن زوجته الحامل بمنجل

تسبب بجرح خطير أدخلها العناية المركزة ومقتل الجنين وجار التحقيق معه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,957

في واقعة غريبة وطريفة في آن واحد، أقدَمَ رجل هندي على بقر بطن زوجته الحبلى بمنجل؛ للتأكد من جنس المولود؛ فيما اعتقلته الشرطة وأصيبت الزوجة بجروح خطيرة وقُتل الجنين الذي كان ذكرًا.

وأضافت الشرطة في بوداون بولاية أوتار براديش، في أعقاب الاعتداء الذي وقع يوم السبت، أن الزوجة ترقد في العناية المركزة في مستشفى بالعاصمة نيودلهي.

وقال شقيقها جولو سينغ: إن الاعتداء وقع بسبب رغبة الزوج في معرفة جنس الجنين. وللزوجين خمس بنات بحسب "رويترز".

وأضاف "سينغ" لمؤسسة تومسون رويترز: "هاجمها بمنجل وشق بطنها قائلًا إنه يريد التحقق من نوع الجنين".

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