تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.. وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.
استعداداً لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأربعاء
بمقدار 3 أمتار وتغطيته بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.. وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.
اعلان
استعداداً لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأربعاءعبدالرزاق البجالي سبق 2021-06-27
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:50 AM
استعداداً لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأربعاء
بمقدار 3 أمتار وتغطيته بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين
تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.. وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.
اعلان
38 مليار ..
23 يوليو
12,811
2.5 مليار ..
30 يناير
14,247
91 مليار ..
29 يناير
32,452
70 مليار ..
26 أكتوبر
33,024
مدن تتضخم وأخرى تتقزم
جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!
محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!
عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن
بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة
حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!
علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة
عبدالعزيز بن ذياب
الصقر للتقبيل.. لعدم التفرغ..!!
محمد الصيعري
المُخْرِجُ الأميركي وتقوية الفُرس..!!
عبدالمحسن الحارثي
المكتبات.. ورؤية 2030!!
غسان محمد عسيلان
ولا ظـل حائـط
أحمد عجب
الآباء مخلوقات من نور
مها الجبر