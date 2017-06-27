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استعداداً لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأربعاء

بمقدار 3 أمتار وتغطيته بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.. وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.

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استعداداً لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأربعاء
سبق

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.. وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:50 AM

استعداداً لموسم الحج.. رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة الأربعاء

بمقدار 3 أمتار وتغطيته بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الأربعاء المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع.. وذلك كما جرت عليه العادة السنوية استعداداً لموسم حج ١٤٤٢هـ.

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