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الفتح يطبِّق برنامج اليوم المتكامل.. وفيريرا يمنح إجازة للاعبين

طبَّق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، السيد يانييك فيريرا، برنامج اليوم المتكامل خلال تدريبات اليوم التي أُقيمت على حصتَيْن، بدأت الأولى في صالة الجيم، وتنوعت بين عضلية وبدنية.

بعدها استُكملت التدريبات على الملعب الرديف بمقر النادي بالأحساء، وقسَّم المدير الفني اللاعبين إلى أربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات لياقية ترفيهية متنوعة، بعدها تواصلت التدريبات على الجانب اللياقي بصورة جماعية مع تبادل الكرة في مساحات معينة، وسط تفاعل كبير من قِبل اللاعبين.

إلى ذلك، منح المدير الفني، السيد يانييك فيريرا، اللاعبين إجازة يوم غد السبت على أن تعاود التدريبات الأحد المقبل.

يُشار إلى أن ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل إقامة مواجهة فريقَي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.

جاء ذلك بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وموافقة الناديَيْن نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت ٢٣ سنة.

الفتح

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح يطبِّق برنامج اليوم المتكامل.. وفيريرا يمنح إجازة للاعبين
سبق

طبَّق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، السيد يانييك فيريرا، برنامج اليوم المتكامل خلال تدريبات اليوم التي أُقيمت على حصتَيْن، بدأت الأولى في صالة الجيم، وتنوعت بين عضلية وبدنية.

بعدها استُكملت التدريبات على الملعب الرديف بمقر النادي بالأحساء، وقسَّم المدير الفني اللاعبين إلى أربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات لياقية ترفيهية متنوعة، بعدها تواصلت التدريبات على الجانب اللياقي بصورة جماعية مع تبادل الكرة في مساحات معينة، وسط تفاعل كبير من قِبل اللاعبين.

إلى ذلك، منح المدير الفني، السيد يانييك فيريرا، اللاعبين إجازة يوم غد السبت على أن تعاود التدريبات الأحد المقبل.

يُشار إلى أن ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل إقامة مواجهة فريقَي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.

جاء ذلك بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وموافقة الناديَيْن نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت ٢٣ سنة.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
09:50 PM

الفتح يطبِّق برنامج اليوم المتكامل.. وفيريرا يمنح إجازة للاعبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طبَّق المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، السيد يانييك فيريرا، برنامج اليوم المتكامل خلال تدريبات اليوم التي أُقيمت على حصتَيْن، بدأت الأولى في صالة الجيم، وتنوعت بين عضلية وبدنية.

بعدها استُكملت التدريبات على الملعب الرديف بمقر النادي بالأحساء، وقسَّم المدير الفني اللاعبين إلى أربع مجموعات، أدت كل مجموعة تدريبات لياقية ترفيهية متنوعة، بعدها تواصلت التدريبات على الجانب اللياقي بصورة جماعية مع تبادل الكرة في مساحات معينة، وسط تفاعل كبير من قِبل اللاعبين.

إلى ذلك، منح المدير الفني، السيد يانييك فيريرا، اللاعبين إجازة يوم غد السبت على أن تعاود التدريبات الأحد المقبل.

يُشار إلى أن ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تأجيل إقامة مواجهة فريقَي (الفتح والفيصلي) من مباريات الجولة العاشرة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى موعد يُحدَّد لاحقًا.

جاء ذلك بناء على طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وموافقة الناديَيْن نظرًا لمشاركة المنتخب الأولمبي في تصفيات كأس آسيا تحت ٢٣ سنة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

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