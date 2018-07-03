النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهّر بشركة خالفت ضوابط وشروط إجراء التخفيضات التجارية

للفصل التدريبي الأول .. فتح باب التسجيل بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات .. وعبر البوابة الإلكترونية

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1439 / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa، كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الـ 23 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ الذي يعد معهداً غير ربحي أُسِّس بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تمّ توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك، وشركة SPDCاليابانية؛ لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية لتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف متخصّصين يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

وتتاح الفرصة للمتدرب للاختيار بين الشركات الموظفة في بداية التدريب ويعد الطالب موظفاً تحت التدريب يتمتع بحقوق الموظف التي تشمل التأمين الطبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، كما يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
للفصل التدريبي الأول .. فتح باب التسجيل بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية
سبق

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1439 / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa، كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الـ 23 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ الذي يعد معهداً غير ربحي أُسِّس بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تمّ توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك، وشركة SPDCاليابانية؛ لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية لتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف متخصّصين يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

وتتاح الفرصة للمتدرب للاختيار بين الشركات الموظفة في بداية التدريب ويعد الطالب موظفاً تحت التدريب يتمتع بحقوق الموظف التي تشمل التأمين الطبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، كما يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
01:05 PM

للفصل التدريبي الأول .. فتح باب التسجيل بالمعهد العالي للصناعات البلاستيكية

لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات .. وعبر البوابة الإلكترونية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,377

أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، فتح باب القبول لحملة الشهادة الثانوية العامة لجميع التخصّصات، وذلك للفصل التدريبي الأول للعام الحالي 1439 / 1440هـ، عبر البوابة الإلكترونية للمعهد www.hipf.edu.sa، كما يمكن التقدم شخصياً للمعهد في مقره بالرياض في المنطقة الصناعية الثانية.

وتعد الدفعة المتقدمة للقبول الدفعة الـ 23 منذ تأسيس المعهد العالي للصناعات البلاستيكية في شعبان 1428هـ الذي يعد معهداً غير ربحي أُسِّس بمبادرة من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إذ تمّ توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة شرق- سابك، وشركة SPDCاليابانية؛ لإنشاء المعهد الذي يهتم بدعم مصانع البلاستيك الوطنية لتوفير الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة تحت إشراف متخصّصين يابانيين وفق أعلى المعايير المهنية المتوافقة واحتياجات سوق العمل في مجال صناعة البلاستيك بالمملكة.

يُذكر أن مدة التدريب سنتان في تقنيات البلاستيك على أحدث خطوط الإنتاج كما يقدم البرنامج كاملاً باللغة الإنجليزية وعند إنهاء البرنامج بنجاح يمنح الخريج شهادة الدبلوم في تقنية تصنيع البلاستيك.

وتتاح الفرصة للمتدرب للاختيار بين الشركات الموظفة في بداية التدريب ويعد الطالب موظفاً تحت التدريب يتمتع بحقوق الموظف التي تشمل التأمين الطبي والتسجيل في التأمينات الاجتماعية، كما يتقاضى المتدرب مكافأة شهرية خلال فترة التدريب.

شارك برأيك
89
496

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,603
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
41,050
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,101
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,397

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

جاري التحميل 50% .. احتراف (ناقص)

وحيد بغدادي
الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة