الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات
10 حالات جديدة جاءت من الخارج
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر؛ انخفاضًا من 20 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة: إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 دون أعراض في 14 أكتوبر، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
الصين
فيروس كورونا الجديد
الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-15
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر؛ انخفاضًا من 20 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة: إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 دون أعراض في 14 أكتوبر، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
15 أكتوبر 2020 - 28 صفر 1442
08:35 AM
الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بالبر الرئيسي.. ولا وفيات
10 حالات جديدة جاءت من الخارج
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي للصين سجل 11 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 في 14 أكتوبر؛ انخفاضًا من 20 في اليوم السابق.
وقالت اللجنة: إن عشر حالات جديدة جاءت من الخارج، مقارنة مع 14 في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة أنه جرى تسجيل 23 حالة إصابة بكوفيد-19 دون أعراض في 14 أكتوبر، مقارنة مع 18 في اليوم السابق.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في البر الرئيسي الآن 85622 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.