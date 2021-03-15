النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا

قال إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"

أعلنت صحيفة "جارديان" استقالة فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريراً عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا، حسب روسيا اليوم.

وفى التفاصيل، قال "زامبون" إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"، وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

وصرح زامبون بأن استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون "راي"، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.

وفي أغسطس الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاماً، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً في بداية الوباء.

وتم تكليف زامبون بإصدار تقرير عن استجابة إيطاليا بهدف تقديم معلومات إلى البلدان التي لم تتأثر بعد.

ونشر التقرير على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 13 مايو الماضي، ولكن تمت إزالته بعد يوم واحد، بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الإستراتيجية رانييري جويرا.


وأكد زامبون لاحقاً في مقابلة مع صحيفة "جارديان" أن جويرا هدده بالفصل ما لم يعدل جزءاً من النص المتعلق بالخطة القديمة.

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب حذف التقرير لكنها قالت في ديسمبر الماضي إنه "يحتوي على معلومات غير دقيقة وتناقضات".

الرئيسية/ محطات

اعلان
استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا
سبق

أعلنت صحيفة "جارديان" استقالة فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريراً عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا، حسب روسيا اليوم.

وفى التفاصيل، قال "زامبون" إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"، وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

وصرح زامبون بأن استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون "راي"، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.

وفي أغسطس الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاماً، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً في بداية الوباء.

وتم تكليف زامبون بإصدار تقرير عن استجابة إيطاليا بهدف تقديم معلومات إلى البلدان التي لم تتأثر بعد.

ونشر التقرير على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 13 مايو الماضي، ولكن تمت إزالته بعد يوم واحد، بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الإستراتيجية رانييري جويرا.


وأكد زامبون لاحقاً في مقابلة مع صحيفة "جارديان" أن جويرا هدده بالفصل ما لم يعدل جزءاً من النص المتعلق بالخطة القديمة.

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب حذف التقرير لكنها قالت في ديسمبر الماضي إنه "يحتوي على معلومات غير دقيقة وتناقضات".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
12:02 AM

استقالة عالم كبير من "الصحة العالمية" بسبب تقرير عن كورونا بإيطاليا

قال إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,785

أعلنت صحيفة "جارديان" استقالة فرانشيسكو زامبون العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية تقريراً عن تعامل إيطاليا مع جائحة فيروس كورونا، حسب روسيا اليوم.

وفى التفاصيل، قال "زامبون" إنه قرر التنحي لأن الوضع أصبح مهنياً "غير مستدام"، وجاء القرار بعد أن أكد أنه تعرض لضغوط من مسؤول كبير في منظمة الصحة العالمية لإخفاء حقيقة أن إيطاليا لم تقم بتحديث خطتها لمكافحة الوباء منذ عام 2006.

وصرح زامبون بأن استقالته التي أعلنتها لأول مرة محطة تلفزيون "راي"، ستدخل حيز التنفيذ في نهاية الشهر.

وفي أغسطس الماضي، كشفت التحقيقات أن خطة مكافحة وباء كورونا في إيطاليا قد عفا عليها الزمن منذ 14 عاماً، وهو عامل ربما يكون قد ساهم في ارتفاع أعداد الوفيات خلال الموجة الأولى من الإصابات، وكانت إيطاليا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً في بداية الوباء.

وتم تكليف زامبون بإصدار تقرير عن استجابة إيطاليا بهدف تقديم معلومات إلى البلدان التي لم تتأثر بعد.

ونشر التقرير على موقع منظمة الصحة العالمية على الإنترنت في 13 مايو الماضي، ولكن تمت إزالته بعد يوم واحد، بناء على طلب مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية للمبادرات الإستراتيجية رانييري جويرا.


وأكد زامبون لاحقاً في مقابلة مع صحيفة "جارديان" أن جويرا هدده بالفصل ما لم يعدل جزءاً من النص المتعلق بالخطة القديمة.

ولم توضح منظمة الصحة العالمية سبب حذف التقرير لكنها قالت في ديسمبر الماضي إنه "يحتوي على معلومات غير دقيقة وتناقضات".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,067
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,229
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,020
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,395

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة