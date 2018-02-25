"صحة نجران" ترفع جاهزية المستشفيات والمراكز لمواجهة موجة الغبار‎

تشهدها المنطقة منذ ساعات الصباح الأولى اليوم الأحد

رفعت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، جاهزية جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات المنطقة ومحافظاتها؛ لمواجهة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة، اليوم الأحد منذ ساعات الصباح الأولى، والتي قد تثير أمراض الجهاز التنفسي، والحوادث المرورية - لا قدر الله.

وقالت "صحة نجران" إنها رفعت جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية لتقديم الخدمات الطبية للمتأثرين من موجة الغبار في المنطقة.