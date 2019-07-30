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مدير "مدني الأفلاج" إلى رتبة "عقيد"

قلد محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن علي السليس بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد فالح العبود رتبة عقيد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية العبود إلى رتبة عقيد.

وتقدم "سبق" التهنئة للعقيد "العبود" بهذه المناسبة، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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مدير "مدني الأفلاج" إلى رتبة "عقيد"
سبق

قلد محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن علي السليس بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد فالح العبود رتبة عقيد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية العبود إلى رتبة عقيد.

وتقدم "سبق" التهنئة للعقيد "العبود" بهذه المناسبة، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440
12:40 PM

مدير "مدني الأفلاج" إلى رتبة "عقيد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قلد محافظ الأفلاج المكلف عبدالله بن علي السليس بمكتبه بالمحافظة اليوم مدير إدارة الدفاع المدني بالأفلاج المقدم محمد فالح العبود رتبة عقيد، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقية العبود إلى رتبة عقيد.

وتقدم "سبق" التهنئة للعقيد "العبود" بهذه المناسبة، وتتمنى له حياة عملية موفقة.

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10 مليارات ..

10 مليارات ..

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30,313
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