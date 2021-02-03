خوفًا من تحولها إلى مظاهرات شعبية.. "أردوغان" يهدد بسحق احتجاجات الطلاب

اتهمهم بالإرهاب والافتقار إلى القيم الوطنية

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، بأن حكومته لن تسمح بتحول المظاهرات التي تستمر منذ شهر في إحدى الجامعات التركية إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، مماثلة لتلك التي حدثت في 2013.

وقال "أردوغان" لأعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه: "سنفعل كل ما هو مطلوب لمنع ذلك".

وأضاف: "إن المحتجين الشباب يفتقرون إلى القيم الوطنية والروحية لتركيا، وهم أعضاء في الجماعات الإرهابية".

وتابع الرئيس التركي: "هذا البلد لن يعيش مرة أخرى حدث جيزي في تقسيم، لن يسمح بذلك، لم نقف مع الإرهابيين ولن نفعل ذلك".

وفي تحد للحظر الحكومي على المظاهرات، احتج الطلاب والمعلمون في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول على تعيين "أردوغان" لمليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق كرئيس للجامعة.

ويرى الطلاب أن العملية كانت غير ديمقراطية ويريدون منه أن يستقيل؛ مما تسبب في نقاش على مستوى البلاد حول مدى وصول الحكومة واحتجاجات منفصلة في أماكن أخرى.

واحتجز أكثر من 250 شخصًا في إسطنبول هذا الأسبوع و69 آخرين في أنقرة.

وتمثل الاضطرابات بعض أكبر المظاهرات منذ عام 2013 عندما خرج مئات الآلاف من الناس في مسيرة ضد خطط الحكومة لبناء ثكنات عثمانية طبق الأصل في حديقة جيزي في إسطنبول.