تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى". وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة. وكانت "سبق" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.

"صحة الباحة" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير أحمد العبدالله سبق 2019-08-01 تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".



وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.



وكانت "سبق" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440 08:06 PM

"صحة الباحة" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير وجهت بتأمين الموقع لسلامة مرتاديه بعد ساعات من نشرها





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تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".



وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.



وكانت "سبق" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.