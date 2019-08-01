النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الباحة" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير

وجهت بتأمين الموقع لسلامة مرتاديه بعد ساعات من نشرها

تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".

وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الباحة" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير
سبق

تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".

وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.

01 أغسطس 2019 - 29 ذو القعدة 1440
08:06 PM

"صحة الباحة" تتجاوب مع "سبق" وتصلح أعمدة إنارة مستوصف القوارير

وجهت بتأمين الموقع لسلامة مرتاديه بعد ساعات من نشرها

A A A
أحمد العبدالله - الباحة
0
856

تجاوبت صحة الباحة مع تقرير "سبق" بعد ساعات من نشره، والذي كان بعنوان "شاهد.. أعمدة إنارة تُهدد حياة مرتادي مستوصف حكومي بالقرى".

وتفصيلًا: وجهت صحة الباحة فرق الصيانة فورًا بمباشرة موقع التقرير، وإصلاح الأعمدة الساقطة وإصلاحها وتأمين الموقع لسلامة مرتاديه، كما تواجدت فرق من الدفاع المدني في الموقع احترازيًّا أثناء الصيانة.

وكانت "سبق" تناولت في تقريرها سقوط أعمدة كهرباء في مستوصف القوارير بمحافظة القرى، وخروج أسلاك كهربائية تهدد سلامة مرتادي المستوصف.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
30,929
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,390
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,479
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,474

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة