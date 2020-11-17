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تحضيرًا لمنافسات الدوري ..  الاتفاق يكسب القادسية بثلاثية

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره فريق القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة.

وأنهى الاتفاق الشوط الأول بتقدمه بهدف سليمان دوكارا في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني عادل القادسية النتيجة بهدف لمثله، ليعود الاتفاق بالتقدم بهدف ثانٍ عبر دوكارا من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأضاف حسين السليس الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وتأتي هذه المباراة في إطار البرنامج الإعدادي للفريقين لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021 خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

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تحضيرًا لمنافسات الدوري ..  الاتفاق يكسب القادسية بثلاثية
سبق

تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره فريق القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة.

وأنهى الاتفاق الشوط الأول بتقدمه بهدف سليمان دوكارا في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني عادل القادسية النتيجة بهدف لمثله، ليعود الاتفاق بالتقدم بهدف ثانٍ عبر دوكارا من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأضاف حسين السليس الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وتأتي هذه المباراة في إطار البرنامج الإعدادي للفريقين لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021 خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
10:04 PM

تحضيرًا لمنافسات الدوري ..  الاتفاق يكسب القادسية بثلاثية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق على نظيره فريق القادسية بنتيجة 3-1 في اللقاء الودي الذي جمعهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأمير فهد بن سلمان بنادي النهضة.

وأنهى الاتفاق الشوط الأول بتقدمه بهدف سليمان دوكارا في الدقيقة 14.

وفي الشوط الثاني عادل القادسية النتيجة بهدف لمثله، ليعود الاتفاق بالتقدم بهدف ثانٍ عبر دوكارا من ركلة جزاء في الدقيقة 58، وأضاف حسين السليس الهدف الثالث في الدقيقة 66.

وتأتي هذه المباراة في إطار البرنامج الإعدادي للفريقين لمنافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020 / 2021 خلال فترة التوقف الدولي لأيام الفيفا والتي تستمر حتى 19 نوفمبر الجاري.

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