النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رالي العُلا نيوم .. المنافسة تشتعل بين "الراجحي وابن سعيدان"

مع انطلاق المرحلة الأخيرة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية

احتدم سباق رالي العُلا نيوم، في مرحلته الأخيرة، اليوم، بين المتسابقين، لاسيما بين يزيد بن محمد الراجحي، وياسر بن حمد السعيدان اللذين يتنافسان على تقليص الفارق بينهما إلى أقل من دقيقة ونصف في سباق السرعة والتنافس.

وانطلق السباق من مركز المويلح وصولاً إلى تريم بمسافة ١٧٥ كيلومترًا ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وأكد "السعيدان" أن المرحلة الأخيرة تعد الأهم من عمر السباق، الذي يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة من مسيرة الرالي.

وقال: تنوع المناطق التي مر بها هي الأولى من نوعها؛ حيث لم يسبق له أن تعرف على تضاريس منطقتي العُلا ونيوم؛ مما اضفى على السباق طابعاً حماسياً آخر.

وأضاف أنه قد يضطر في هذه المرحلة للمجازفة من أجل الحصول على لقب السباق رغم ضراوة المنافسة من زميله الراجحي الذي تقلص الفارق بينهما .

وأشاد "السعيدان" بالتفاعل الكبير من قبل الأهالي وتشجيعه وزملائه على مواصلة التنافس في أجواء مليئة بالمحبة والروح العالية.

رالي العُلا نيوم

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
رالي العُلا نيوم .. المنافسة تشتعل بين "الراجحي وابن سعيدان"
سبق

احتدم سباق رالي العُلا نيوم، في مرحلته الأخيرة، اليوم، بين المتسابقين، لاسيما بين يزيد بن محمد الراجحي، وياسر بن حمد السعيدان اللذين يتنافسان على تقليص الفارق بينهما إلى أقل من دقيقة ونصف في سباق السرعة والتنافس.

وانطلق السباق من مركز المويلح وصولاً إلى تريم بمسافة ١٧٥ كيلومترًا ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وأكد "السعيدان" أن المرحلة الأخيرة تعد الأهم من عمر السباق، الذي يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة من مسيرة الرالي.

وقال: تنوع المناطق التي مر بها هي الأولى من نوعها؛ حيث لم يسبق له أن تعرف على تضاريس منطقتي العُلا ونيوم؛ مما اضفى على السباق طابعاً حماسياً آخر.

وأضاف أنه قد يضطر في هذه المرحلة للمجازفة من أجل الحصول على لقب السباق رغم ضراوة المنافسة من زميله الراجحي الذي تقلص الفارق بينهما .

وأشاد "السعيدان" بالتفاعل الكبير من قبل الأهالي وتشجيعه وزملائه على مواصلة التنافس في أجواء مليئة بالمحبة والروح العالية.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
03:51 PM

رالي العُلا نيوم .. المنافسة تشتعل بين "الراجحي وابن سعيدان"

مع انطلاق المرحلة الأخيرة استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
1,629

احتدم سباق رالي العُلا نيوم، في مرحلته الأخيرة، اليوم، بين المتسابقين، لاسيما بين يزيد بن محمد الراجحي، وياسر بن حمد السعيدان اللذين يتنافسان على تقليص الفارق بينهما إلى أقل من دقيقة ونصف في سباق السرعة والتنافس.

وانطلق السباق من مركز المويلح وصولاً إلى تريم بمسافة ١٧٥ كيلومترًا ضمن الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدرّاجات النارية، وبدعم من الهيئة العامة للرياضة.

وأكد "السعيدان" أن المرحلة الأخيرة تعد الأهم من عمر السباق، الذي يأتي استكمالاً للمرحلتين الأولى والثانية والمرحلة الثالثة من مسيرة الرالي.

وقال: تنوع المناطق التي مر بها هي الأولى من نوعها؛ حيث لم يسبق له أن تعرف على تضاريس منطقتي العُلا ونيوم؛ مما اضفى على السباق طابعاً حماسياً آخر.

وأضاف أنه قد يضطر في هذه المرحلة للمجازفة من أجل الحصول على لقب السباق رغم ضراوة المنافسة من زميله الراجحي الذي تقلص الفارق بينهما .

وأشاد "السعيدان" بالتفاعل الكبير من قبل الأهالي وتشجيعه وزملائه على مواصلة التنافس في أجواء مليئة بالمحبة والروح العالية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,952
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,067
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,471
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,733

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة