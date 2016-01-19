متحدث "الأرصاد": زيادة محطات الرصد في محيط الحرم مهمة في ظل الرياح الهابطة

أشار إلى الحالات الخاصة التي رُصدت في السنوات القليلة الماضية بالمنطقة المركزية

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني"، أن تصريح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور أيمن غلام حول السعي مع رئاسة الحرمين لزيادة محطات الرصد في محيط الحرم؛ يُعد أمرًا مهمًّا.

وقال القحطاني اليوم: تزداد الأهمية خاصةً مع الحالات التي رُصدت في السنوات القليلة الماضية للرياح الهابطة في المنطقة المركزية للحرم.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، قد كشف أن المركز يسعى للتعاون مع رئاسة الحرمين الشريفين، لتركيب محطات رصد في محيط الحرمين الشريفين.

وقال: "نسعى للتعاون؛ ليتمكن المركز من زيادة دقة التوقعات؛ خاصة المعنية بسرعة الرياح المصاحبة للظواهر الجوية على المسجد الحرام بسبب العوامل الجغرافية والعمرانية المحيطة بالحرم".