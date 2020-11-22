وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-11-22 ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين. وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 06:34 PM

اخر تعديل 22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442 06:46 PM

بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين





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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.