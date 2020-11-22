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بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

قمة مجموعة العشرين بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين
سبق

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
06:34 PM
اخر تعديل
22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
06:46 PM

بالصور.. ولي العهد يترأس الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجلسة الأخيرة في اليوم الثاني لقمة #الرياض لقادة #مجموعة_العشرين.

وقال ولي العهد في كلمته لدى ترؤسه الجلسة الأخيرة لقمة الرياض لقادة مجموعة العشرين: نشكر جميع المسؤولين على المشاركة في الاجتماعات رغم الظروف الصعبة.

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