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جازان .. 2000 شاب وفتاة يستغلون 7 ساعات لتنمية قدراتهم في "السعودية تبرمج"

المبادرة تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 برفع ترتيب السعودية في مجال البرمجة

قضى نحو 2000 شاب وفتاة سبع ساعات في تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد خلال فعاليات مبادرة "السعودية تبرمج"، التي نفذتها جامعة جازان بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك".

وتأتي المبادرة تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 لرفع ترتيب السعودية عالميًّا في مجال البرمجة.

وتهدف المبادرة إلى إزالة الغموض حول البرمجة في السعودية، وتشجيع الجميع على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال، وحثهم على الابتكار والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.

واستهدفت المبادرة منسوبي جامعة جازان من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب التعليم العام وأفراد المجتمع بالمنطقة.

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جازان .. 2000 شاب وفتاة يستغلون 7 ساعات لتنمية قدراتهم في "السعودية تبرمج"
سبق

قضى نحو 2000 شاب وفتاة سبع ساعات في تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد خلال فعاليات مبادرة "السعودية تبرمج"، التي نفذتها جامعة جازان بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك".

وتأتي المبادرة تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 لرفع ترتيب السعودية عالميًّا في مجال البرمجة.

وتهدف المبادرة إلى إزالة الغموض حول البرمجة في السعودية، وتشجيع الجميع على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال، وحثهم على الابتكار والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.

واستهدفت المبادرة منسوبي جامعة جازان من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب التعليم العام وأفراد المجتمع بالمنطقة.

18 يناير 2019 - 12 جمادى الأول 1440
08:15 PM

جازان .. 2000 شاب وفتاة يستغلون 7 ساعات لتنمية قدراتهم في "السعودية تبرمج"

المبادرة تسعى لتحقيق أهداف رؤية 2030 برفع ترتيب السعودية في مجال البرمجة

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فهد كاملي - جازان
2
2,984

قضى نحو 2000 شاب وفتاة سبع ساعات في تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد خلال فعاليات مبادرة "السعودية تبرمج"، التي نفذتها جامعة جازان بالشراكة مع مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك".

وتأتي المبادرة تحقيقًا لأهداف رؤية السعودية 2030 لرفع ترتيب السعودية عالميًّا في مجال البرمجة.

وتهدف المبادرة إلى إزالة الغموض حول البرمجة في السعودية، وتشجيع الجميع على تعلُّم الأساسيات المتعلقة بهذا المجال، وحثهم على الابتكار والعمل بروح الفريق، إضافة إلى تنمية قدراتهم على حل المشكلات ومهارات التفكير الناقد.

واستهدفت المبادرة منسوبي جامعة جازان من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلاب التعليم العام وأفراد المجتمع بالمنطقة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,257
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

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