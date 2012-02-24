محافظ الاتصالات يفتتح غداً ورشة "إنترنت الأشياء"

تُعقد افتراضياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات

يفتتح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي؛ يوم غدٍ، ورشة العمل الدولية المنعقدة افتراضياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، تحت عنوان: "إنترنت الأشياء.. تعزيز الاقتصاد وخدمة المجتمعات".

وسيشارك في الورشة مدير مكتب تقييس الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات تشيساب لي؛ إلى جانب عديدٍ من الأكاديميين والمتخصصين والخبراء الدوليين في تقنيات إنترنت الأشياء لمناقشة مجموعة من الموضوعات، أبرزها: "إنترنت الأشياء في المملكة ودوره في تحقيق رؤية المملكة 2030، وآليات الاستفادة من إنترنت الأشياء لتمكين المجتمعات الرقمية الحيوية، وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على تأثير إنترنت الأشياء على التحول الرقمي".

ودعت الهيئة جميع المهتمين، إلى حضور الورشة الافتراضية التي تستضيفها بوصفها الجهة التنظيمية لخدمات إنترنت الأشياء، موضحة أن الحضور سيكون عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/event.