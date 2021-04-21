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أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أكد على الجهات ذات العلاقة مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على الجهات ذات العلاقة، مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة.

كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة؛ مؤكدًا حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية، واتباع الاحترازات خلال تواجدهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة؛ مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى.

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر فيروس كورونا الجديد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية
سبق

أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على الجهات ذات العلاقة، مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة.

كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة؛ مؤكدًا حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية، واتباع الاحترازات خلال تواجدهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة؛ مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
09:21 PM
اخر تعديل
21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
09:36 PM

أمير جازان يشدد على عدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية

أكد على الجهات ذات العلاقة مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، على الجهات ذات العلاقة، مضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية والعمل بشكل مكثف وعلى مدار الساعة، وعدم التهاون في رصد أي مخالفات تتعلق بتطبيق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها في الأنظمة.

كما شدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة؛ مؤكدًا حرصه ونائبه على متابعة كل ما يسهم في الحد من التجمعات وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية من خلال التنسيق مع الأمانة والتجارة والشؤون الإسلامية والجهات المعنية الأخرى بالمنطقة.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الجهود القائمة لحمايتهم وسلامتهم بدعم من القيادة الحكيمة والوزارات المعنية، واتباع الاحترازات خلال تواجدهم بالجوامع والمساجد والمولات والأسواق والمطاعم والأماكن العامة المفتوحة والمغلقة؛ مؤكدًا أن وعي الجميع ركيزة أساسية للقضاء على هذه الجائحة بعون الله تعالى.

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