الكشف عن موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.. تعرَّف عليه

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في بيان رسمي اليوم الجمعة بعض مواعيد مباريات المسابقة المقرر استئنافها في الـ17 من يونيو الجاري.

وقالت الرابطة في بيانها: "تم اعتماد جدول مباريات الجولات الثلاث الأولى المقبلة من الموسم الجاري بعد استئنافه، بشرط توافر كل متطلبات السلامة. وسيتم لعب كل المباريات خلف أبواب مغلقة، وجميع المواعيد بتوقيت غرينتش".

وجاءت أبرز المواجهات المعلنة بين مانشستر سيتي وأرسنال في الـ17 من يونيو، فيما يشهد يوم 21 من الشهر ذاته "ديربي مدينة ليفربول" بين إيفرتون و"الريدز"، كما يشهد يوم 17 يونيو إقامة المباراة المؤجلة بين أستون فيلا وشيفيلد يونايتد.

وتنطلق الجولة الـ30 الثلاثين من الدوري في 19 يونيو بلقاء نورويتش سيتي مع ساوثهامبتون، وتوتنهام مع مانشستر يونايتد. ويشهد في اليوم التالي لقاء واتفورد مع ليستر سيتي، وبرايتون مع أرسنال، وويستهام مع وولفرهامبتون، وبورنموث مع كريستال بالاس.

وتُستأنف الجولة نفسها في 21 يونيو بلقاء نيوكاسل مع شيفيلد يونايتد، وأستون فيلا مع تشلسي، وإيفرتون مع ليفربول، على أن تختتم في اليوم التالي بلقاء مانشستر سيتي مع بيرنلي.

وفي الثاني من يوليو المقبل يحل ليفربول ضيفًا على مانشستر سيتي في مباراة مرتقبة بين المتصدر والوصيف.

وأضاف الحسين أنه مسموح لها الاستمرار بالعمل أوقات السماح وذلك بعد العودة لتطبيق الإجراءات المشددة على مدينة جدة من ١٤ شوال حتى ٢٨ شوال ١٤٤١هـ، ويستثنى من ذلك الحراج.

وأشار إلى أنه سيسمح للمحلات والأسواق التجارية في الاستمرار بالعمل بعد ساعات منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل أو الأسطول الخاص بها مع تطبيق الاشتراطات والإجراءات الخاصة بذلك.