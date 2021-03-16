العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.
وقالت الوزارة: إنه تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.
أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.
وقالت الوزارة: إنه تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.
وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد
أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.
وقالت الوزارة: إنه تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.
أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.
وقالت الوزارة: إنه تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.