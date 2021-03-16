وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة عبدالرزاق البجالي سبق 2020-03-16 أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد. وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 02:03 AM

العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا





A A A





8 مشاركة

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.