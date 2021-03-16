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العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة
سبق

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
02:03 AM

العمل عن بُعد لمنسوبي وزارة الحج والعمرة

احترازيًا ووقائيًا للحد من انتشار فيروس كورونا

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
931

أتاحت وزارة الحج والعمرة، لجميع منسوبيها العمل عن بعد.

وقالت الوزارة: إنه ‏تماشيًا مع التوجيه بإيقاف القدوم لمقرات العمل بالمملكة احترازيًا للحد من انتشار فيروس كورونا، تتيح وزارة الحج والعمرة العمل عن بعد لإتمام المهام.

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