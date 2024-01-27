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نجران تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ سعودي أنهى حياة آخر بطعنة سكين

صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأُيد من محكمتَي الاستئناف والعليا

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بنجران؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بطعنه في رأسه بسكين؛ ما أدّى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي -سعودي الجنسية- على قتل / علي بن عيد بن مبارك الصيعري -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي، اليوم الأربعاء 23 / 6 / 1443 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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نجران تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ سعودي أنهى حياة آخر بطعنة سكين
سبق

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بنجران؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بطعنه في رأسه بسكين؛ ما أدّى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي -سعودي الجنسية- على قتل / علي بن عيد بن مبارك الصيعري -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي، اليوم الأربعاء 23 / 6 / 1443 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
01:52 PM

نجران تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ سعودي أنهى حياة آخر بطعنة سكين

صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأُيد من محكمتَي الاستئناف والعليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في جانٍ سعودي بنجران؛ كان قد أقدم على قتل مواطنٍ آخر، وذلك بطعنه في رأسه بسكين؛ ما أدّى إلى وفاته.

تفصيلاً، أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمدينة نجران، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي -سعودي الجنسية- على قتل / علي بن عيد بن مبارك الصيعري -سعودي الجنسية- وذلك بطعنه في رأسه بسكين طعنة واحدة مما أدى إلى وفاته.

وبفضلٍ من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صكٌ يقضي بثبوت ما نُسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمرٌ ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / مبارك بن سالم بن عبدربه البريكي، اليوم الأربعاء 23 / 6 / 1443 هـ، في مدينة نجران بمنطقة نجران.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكّد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدّى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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