النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"

قالوا: فأل خير لعودة صفوف المصلين لما كانت عليه قبل الجائحة.. وباقي المسجد قريبًا

لقيت تغريدة الحساب الإخباري لإمارة منطقة مكة المكرمة بشأن قرب عودة صفوف المصلين في المسجد الحرام إلى وضعها السابق في التقارب دون تباعد بين المصلين؛ تفاعلاً كبيرًا من المغردين الذين ردوا على التغريدة بحمد الله وشكره على بدء زوال جائحة كورونا، والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "ساعات ويردد إمام #الحرم_المكي: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا".

وأشاروا إلى أن هذه التغريدة فأل خير لعودة صفوف المصلين إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون تباعد في الصفوف والأفراد. وقالوا: "إن شاء الله قريبًا سيكون التقارب في جميع المساجد والجوامع".

وأظهر مقطع فيديو إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، وإزالة ملصقات التباعد من صحن الطواف في المسجد الحرام.

وشدد المغردون على نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة منذ إعلان أول حالة في السعودية وحتى هذا اليوم الذي بدأت فيه الجائحة بالزوال، وبدأت العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد 17 أكتوبر 2021م. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"
سبق

لقيت تغريدة الحساب الإخباري لإمارة منطقة مكة المكرمة بشأن قرب عودة صفوف المصلين في المسجد الحرام إلى وضعها السابق في التقارب دون تباعد بين المصلين؛ تفاعلاً كبيرًا من المغردين الذين ردوا على التغريدة بحمد الله وشكره على بدء زوال جائحة كورونا، والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "ساعات ويردد إمام #الحرم_المكي: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا".

وأشاروا إلى أن هذه التغريدة فأل خير لعودة صفوف المصلين إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون تباعد في الصفوف والأفراد. وقالوا: "إن شاء الله قريبًا سيكون التقارب في جميع المساجد والجوامع".

وأظهر مقطع فيديو إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، وإزالة ملصقات التباعد من صحن الطواف في المسجد الحرام.

وشدد المغردون على نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة منذ إعلان أول حالة في السعودية وحتى هذا اليوم الذي بدأت فيه الجائحة بالزوال، وبدأت العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد 17 أكتوبر 2021م. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
10:26 PM

تفاعل كبير مع تغريدة "إمارة مكة": "ساعات ويردد إمام الحرم: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا"

قالوا: فأل خير لعودة صفوف المصلين لما كانت عليه قبل الجائحة.. وباقي المسجد قريبًا

A A A
منصور الشلاقي - الرياض
3
6,456

لقيت تغريدة الحساب الإخباري لإمارة منطقة مكة المكرمة بشأن قرب عودة صفوف المصلين في المسجد الحرام إلى وضعها السابق في التقارب دون تباعد بين المصلين؛ تفاعلاً كبيرًا من المغردين الذين ردوا على التغريدة بحمد الله وشكره على بدء زوال جائحة كورونا، والعودة تدريجيًا إلى الحياة الطبيعية.

ونشر حساب إمارة منطقة مكة المكرمة الإخباري على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة قال فيها: "ساعات ويردد إمام #الحرم_المكي: استوا.. اعتدلوا.. تراصوا".

وأشاروا إلى أن هذه التغريدة فأل خير لعودة صفوف المصلين إلى ما كانت عليه قبل الجائحة دون تباعد في الصفوف والأفراد. وقالوا: "إن شاء الله قريبًا سيكون التقارب في جميع المساجد والجوامع".

وأظهر مقطع فيديو إزالة الحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، وإزالة ملصقات التباعد من صحن الطواف في المسجد الحرام.

وشدد المغردون على نجاح المملكة في التعامل مع الجائحة منذ إعلان أول حالة في السعودية وحتى هذا اليوم الذي بدأت فيه الجائحة بالزوال، وبدأت العودة التدريجية للحياة إلى طبيعتها.

يُشار إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الجمعة تخفيف الاحترازات الصحية في المملكة، وذلك ابتداءً من يوم غد الأحد 17 أكتوبر 2021م. (لمشاهدة الفيديو اضغط هنا)

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,548
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,920
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,050
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,675

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة