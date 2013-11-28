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الولايات المتحدة تسجِّل 1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا

142.739 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة تسجِّل 1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا
سبق

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة.

27 نوفمبر 2020 - 12 ربيع الآخر 1442
11:23 PM

الولايات المتحدة تسجِّل 1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا

142.739 إصابة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ 24 ساعة الماضية 142.739 إصابة مؤكدة، و1.397 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 12.823.092 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 262.673 حالة وفاة.

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