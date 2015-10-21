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خبير لزوار موسم الرياض: لا تكسروا الاحترازات حتى لا نعود خطوة للخلف

"خوجة": تخفيف الإجراءات والقيود الصحية هو نتاج الوعي المجتمعي

دعا الخبير الصحي أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أفراد المجتمع مع انطلاق "موسم الرياض" مساء أمس الأربعاء؛ إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية والوعي ويدركوا أن جائحة "كورونا" ما زالت مستمرة في جميع دول العالم، وأنه بالتقيد بالاشتراطات الصحية يتم تطويقه ومحاصرته نهائيًّا، مبينًا أن المملكة بذلت الكثير والكثير، ووزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة؛ إذ وضعت إجراءات وحددت الدور المطلوب من المواطن والمقيم.

وأضاف البروفيسور خوجة أن حدوث أي اختلالات في المنظومة الاحترازية من قبل أفراد المجتمع يعد مؤشرًا خطيرًا وغير صحي، يعيد الجهود المبذولة إلى الخلف؛ مما يدعو جميع أفراد المجتمع إلى أن يستشعروا أهمية المسؤولية ودورهم في استمرار مواجهة كورونا والتعاون مع جميع الجهات في مكافحته بعد تخفيف الكثير من القيود.

وأشار خوجة إلى أن تخفيف الإجراءات والقيود الصحية في السعودية هو نتاج الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتطعيمات والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ويجب علينا أن نحافظ على ما وصلنا إليه في مواجهة كورونا وحماية المجتمع ككل، فالوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة كورونا واحتواء انتشاره؛ لأنه مهما كانت الجهود الوقائية والخطوات الاحترازية، فإنها تظل بلا جدوى دون الالتزام الكامل بها من قبل أفراد المجتمع.

وتابع: تجاوزنا مرحلة مهمة في مواجهة كورونا وقطعنا أشواطًا كبيرة في تطويق ومحاصرة الفيروس، إلا أن المرحلة الحالية مع رفع القيود تعد من أهم مراحل مواجهة كورونا؛ لذا فإن النصيحة هي عدم التراخي والتساهل وتنفيذ التوجيهات الصحية.

ونصح أفراد المجتمع المتأخرين في أخذ الجرعة الثانية بضرورة أخذ اللقاح، فذلك يساعد على اكتساب مناعة قوية ضد الفيروس وإعطاء الأمان للفرد في تحركاته وتنقلاته داخل المملكة أو عند السفر خارجها، كما أن إعطاء الجرعة المعززة يعزز عمل الجهاز المناعي وإنتاج‏ الأجسام المضادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خبير لزوار موسم الرياض: لا تكسروا الاحترازات حتى لا نعود خطوة للخلف
سبق

دعا الخبير الصحي أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أفراد المجتمع مع انطلاق "موسم الرياض" مساء أمس الأربعاء؛ إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية والوعي ويدركوا أن جائحة "كورونا" ما زالت مستمرة في جميع دول العالم، وأنه بالتقيد بالاشتراطات الصحية يتم تطويقه ومحاصرته نهائيًّا، مبينًا أن المملكة بذلت الكثير والكثير، ووزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة؛ إذ وضعت إجراءات وحددت الدور المطلوب من المواطن والمقيم.

وأضاف البروفيسور خوجة أن حدوث أي اختلالات في المنظومة الاحترازية من قبل أفراد المجتمع يعد مؤشرًا خطيرًا وغير صحي، يعيد الجهود المبذولة إلى الخلف؛ مما يدعو جميع أفراد المجتمع إلى أن يستشعروا أهمية المسؤولية ودورهم في استمرار مواجهة كورونا والتعاون مع جميع الجهات في مكافحته بعد تخفيف الكثير من القيود.

وأشار خوجة إلى أن تخفيف الإجراءات والقيود الصحية في السعودية هو نتاج الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتطعيمات والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ويجب علينا أن نحافظ على ما وصلنا إليه في مواجهة كورونا وحماية المجتمع ككل، فالوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة كورونا واحتواء انتشاره؛ لأنه مهما كانت الجهود الوقائية والخطوات الاحترازية، فإنها تظل بلا جدوى دون الالتزام الكامل بها من قبل أفراد المجتمع.

وتابع: تجاوزنا مرحلة مهمة في مواجهة كورونا وقطعنا أشواطًا كبيرة في تطويق ومحاصرة الفيروس، إلا أن المرحلة الحالية مع رفع القيود تعد من أهم مراحل مواجهة كورونا؛ لذا فإن النصيحة هي عدم التراخي والتساهل وتنفيذ التوجيهات الصحية.

ونصح أفراد المجتمع المتأخرين في أخذ الجرعة الثانية بضرورة أخذ اللقاح، فذلك يساعد على اكتساب مناعة قوية ضد الفيروس وإعطاء الأمان للفرد في تحركاته وتنقلاته داخل المملكة أو عند السفر خارجها، كما أن إعطاء الجرعة المعززة يعزز عمل الجهاز المناعي وإنتاج‏ الأجسام المضادة.

21 أكتوبر 2021 - 15 ربيع الأول 1443
04:50 PM

خبير لزوار موسم الرياض: لا تكسروا الاحترازات حتى لا نعود خطوة للخلف

"خوجة": تخفيف الإجراءات والقيود الصحية هو نتاج الوعي المجتمعي

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عبدالله الراجحي - جدة
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دعا الخبير الصحي أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أفراد المجتمع مع انطلاق "موسم الرياض" مساء أمس الأربعاء؛ إلى أن يكونوا في مستوى المسؤولية والوعي ويدركوا أن جائحة "كورونا" ما زالت مستمرة في جميع دول العالم، وأنه بالتقيد بالاشتراطات الصحية يتم تطويقه ومحاصرته نهائيًّا، مبينًا أن المملكة بذلت الكثير والكثير، ووزارة الصحة تبذل جهودًا كبيرة؛ إذ وضعت إجراءات وحددت الدور المطلوب من المواطن والمقيم.

وأضاف البروفيسور خوجة أن حدوث أي اختلالات في المنظومة الاحترازية من قبل أفراد المجتمع يعد مؤشرًا خطيرًا وغير صحي، يعيد الجهود المبذولة إلى الخلف؛ مما يدعو جميع أفراد المجتمع إلى أن يستشعروا أهمية المسؤولية ودورهم في استمرار مواجهة كورونا والتعاون مع جميع الجهات في مكافحته بعد تخفيف الكثير من القيود.

وأشار خوجة إلى أن تخفيف الإجراءات والقيود الصحية في السعودية هو نتاج الوعي المجتمعي في التزام الأفراد بالتطعيمات والإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، ويجب علينا أن نحافظ على ما وصلنا إليه في مواجهة كورونا وحماية المجتمع ككل، فالوعي المجتمعي هو حجر الأساس في مواجهة كورونا واحتواء انتشاره؛ لأنه مهما كانت الجهود الوقائية والخطوات الاحترازية، فإنها تظل بلا جدوى دون الالتزام الكامل بها من قبل أفراد المجتمع.

وتابع: تجاوزنا مرحلة مهمة في مواجهة كورونا وقطعنا أشواطًا كبيرة في تطويق ومحاصرة الفيروس، إلا أن المرحلة الحالية مع رفع القيود تعد من أهم مراحل مواجهة كورونا؛ لذا فإن النصيحة هي عدم التراخي والتساهل وتنفيذ التوجيهات الصحية.

ونصح أفراد المجتمع المتأخرين في أخذ الجرعة الثانية بضرورة أخذ اللقاح، فذلك يساعد على اكتساب مناعة قوية ضد الفيروس وإعطاء الأمان للفرد في تحركاته وتنقلاته داخل المملكة أو عند السفر خارجها، كما أن إعطاء الجرعة المعززة يعزز عمل الجهاز المناعي وإنتاج‏ الأجسام المضادة.

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