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الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة القادسية.. والحمدان يواصل التأهيل

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء ،ومن ثم فرض عدداً من التطبيقات الفنية والتكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم المدير الفني "روجيرو ميكالي" المران بمناورة على جزء من الملعب.

فيما واصل مهاجم الفريق "عبد الله الحمدان" برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

الهلال القادسية الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة القادسية.. والحمدان يواصل التأهيل
سبق

أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء ،ومن ثم فرض عدداً من التطبيقات الفنية والتكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم المدير الفني "روجيرو ميكالي" المران بمناورة على جزء من الملعب.

فيما واصل مهاجم الفريق "عبد الله الحمدان" برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
10:18 PM

الهلال يكثف تحضيراته لمواجهة القادسية.. والحمدان يواصل التأهيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أدى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم مرانه الرئيس؛ استعداداً لمواجهة ضيفه "القادسية" السبت المقبل ضمن لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات الإحماء ،ومن ثم فرض عدداً من التطبيقات الفنية والتكتيكية المتنوعة، قبل أن يختتم المدير الفني "روجيرو ميكالي" المران بمناورة على جزء من الملعب.

فيما واصل مهاجم الفريق "عبد الله الحمدان" برنامجه التأهيلي في العيادة وصالة الإعداد البدني.

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