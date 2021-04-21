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"شركة المياه": الحرازات تتغذى من محطة شرق جدة ولم نتلق أي شكوى

في ردهم على ما نشر في "سبق"

قالت شركة المياه الوطنية إن حي الحرازات من الأحياء التي يتم خدمتها من محطة تعبئة شرق جدة (قويزة)، وهذه المحطة تعمل على مدار (24) ساعة، مضيفة في ردها على خبر نشرته "سبق" الثلاثاء بعنوان "ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني بسبب انقطاع المياه"، بأنه لا يوجد شكاوى من عملاء هذه الأحياء ولله الحمد، مرحبة بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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"شركة المياه": الحرازات تتغذى من محطة شرق جدة ولم نتلق أي شكوى
سبق

قالت شركة المياه الوطنية إن حي الحرازات من الأحياء التي يتم خدمتها من محطة تعبئة شرق جدة (قويزة)، وهذه المحطة تعمل على مدار (24) ساعة، مضيفة في ردها على خبر نشرته "سبق" الثلاثاء بعنوان "ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني بسبب انقطاع المياه"، بأنه لا يوجد شكاوى من عملاء هذه الأحياء ولله الحمد، مرحبة بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
12:59 AM

"شركة المياه": الحرازات تتغذى من محطة شرق جدة ولم نتلق أي شكوى

في ردهم على ما نشر في "سبق"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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قالت شركة المياه الوطنية إن حي الحرازات من الأحياء التي يتم خدمتها من محطة تعبئة شرق جدة (قويزة)، وهذه المحطة تعمل على مدار (24) ساعة، مضيفة في ردها على خبر نشرته "سبق" الثلاثاء بعنوان "ليومين متتاليين.. أحياء "حرازات جدة" تعاني بسبب انقطاع المياه"، بأنه لا يوجد شكاوى من عملاء هذه الأحياء ولله الحمد، مرحبة بأي رأي أو استفسار يخدم الوطن والمواطن، ويحقق المصلحة العامة.

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