وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".

أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

الرئاسة المصرية تُعلن الحداد 3 أيام على وفاة "مبارك" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-25 أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441 04:55 PM

الرئاسة المصرية تُعلن الحداد 3 أيام على وفاة "مبارك" في جميع أنحاء الجمهورية.. اعتبارًا من غدٍ الأربعاء





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أعلنت الرئاسة المصرية الحداد العام لمدة 3 أيام في جميع أنحاء الجمهورية؛ حدادًا على وفاة الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك.



وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام؛ حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك؛ اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 26 فبراير 2020".