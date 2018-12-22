الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
يُصلى عليه بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-12-22
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.
22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
08:23 AM
الديوان الملكي: وفاة الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز
يُصلى عليه بعد العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير نهار بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه -إن شاء الله- اليوم الأربعاء الموافق 18 / 5 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون.