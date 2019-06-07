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المؤشر الأسبوعي: وصول 7.3 ملايين معتمر

إصدار أكثر من 7.6 ملايين تأشيرة عمرة

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7.626.161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.307.356 معتمرًا.

وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 901.933 معتمرًا، منهم 533.538 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 368.395 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6.405.423 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.946 موظفاً، منهم 9074 من الذكور، و 1872 من الإناث.

ووفد المعتمرون إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.470.368 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 703.478 معتمرًا، وسجل وصول133.510 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان 1.626.080، تليها إندونيسيا 950.748، بعدها الهند 645.256، ثم مصر 538.940، والجزائر خامسًا 365.599 معتمرًا، وتأتي بعدها اليمن 337.812، تركيا 310.845، ماليزيا 277.224، العراق 271.290، السودان 214.270.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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المؤشر الأسبوعي: وصول 7.3 ملايين معتمر
سبق

سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7.626.161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.307.356 معتمرًا.

وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 901.933 معتمرًا، منهم 533.538 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 368.395 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6.405.423 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.946 موظفاً، منهم 9074 من الذكور، و 1872 من الإناث.

ووفد المعتمرون إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.470.368 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 703.478 معتمرًا، وسجل وصول133.510 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان 1.626.080، تليها إندونيسيا 950.748، بعدها الهند 645.256، ثم مصر 538.940، والجزائر خامسًا 365.599 معتمرًا، وتأتي بعدها اليمن 337.812، تركيا 310.845، ماليزيا 277.224، العراق 271.290، السودان 214.270.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

07 يونيو 2019 - 4 شوّال 1440
03:00 PM

المؤشر الأسبوعي: وصول 7.3 ملايين معتمر

إصدار أكثر من 7.6 ملايين تأشيرة عمرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعي، إصدار 7.626.161 تأشيرة حتى تاريخ 3 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.307.356 معتمرًا.

وبلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 901.933 معتمرًا، منهم 533.538 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 368.395 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 6.405.423 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يقيس خمسة جوانب رئيسة تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 10.946 موظفاً، منهم 9074 من الذكور، و 1872 من الإناث.

ووفد المعتمرون إلى المملكة عبر ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.470.368 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 703.478 معتمرًا، وسجل وصول133.510 معتمرين عبر المنافذ البحرية.

أما أكثر الجنسيات قدومًا فكانت وبالترتيب: باكستان 1.626.080، تليها إندونيسيا 950.748، بعدها الهند 645.256، ثم مصر 538.940، والجزائر خامسًا 365.599 معتمرًا، وتأتي بعدها اليمن 337.812، تركيا 310.845، ماليزيا 277.224، العراق 271.290، السودان 214.270.

ويهدف المؤشر الأسبوعي إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقبال 30 مليون معتمر، وإثراء تجربتهم وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

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