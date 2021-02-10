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"الشيوخ الأمريكي" يدعو بايدن إلى الضغط على تركيا لـ "حماية حقوق الإنسان"

اتهام أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين

دعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا "لبذل مزيدٍ من أجل حماية حقوق الإنسان".

ووقّع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بـ "تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين".

وجاء في الرسالة: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان؛ وإدارته، على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتغيير مسارهم الشمولي".

مجلس الشيوخ الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"الشيوخ الأمريكي" يدعو بايدن إلى الضغط على تركيا لـ "حماية حقوق الإنسان"
سبق

دعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا "لبذل مزيدٍ من أجل حماية حقوق الإنسان".

ووقّع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بـ "تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين".

وجاء في الرسالة: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان؛ وإدارته، على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتغيير مسارهم الشمولي".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
08:16 AM

"الشيوخ الأمريكي" يدعو بايدن إلى الضغط على تركيا لـ "حماية حقوق الإنسان"

اتهام أردوغان بتهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت أغلبية من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى الضغط على تركيا "لبذل مزيدٍ من أجل حماية حقوق الإنسان".

ووقّع 54 من أعضاء مجلس الشيوخ، على الرسالة التي اتهمت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ بـ "تهميش المعارضة وإسكات وسائل الإعلام الناقدة وسجن الصحفيين وشن حملة تطهير في صفوف القضاة المستقلين".

وجاء في الرسالة: "نحثكم على التأكيد للرئيس أردوغان؛ وإدارته، على ضرورة إنهاء حملتهم القمعية للمعارضة في الداخل والخارج على الفور، وإطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وتغيير مسارهم الشمولي".

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