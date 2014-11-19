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الأحد.. إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لمونديال 2022

يترقب مشجعو كرة القدم من حول العالم، فعالية الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية لعام واحد على انطلاق كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، التي ستجرى في احتفال خاص في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويأتي الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية قبل عام على انطلاق صافرة مونديال قطر 2022، وستتم إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي الرسمية خلال احتفالية بهذه المناسبة تقام على كورنيش الدوحة.

ستنطلق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في ثمانية استادات رائعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الأحد.. إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لمونديال 2022
سبق

يترقب مشجعو كرة القدم من حول العالم، فعالية الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية لعام واحد على انطلاق كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، التي ستجرى في احتفال خاص في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويأتي الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية قبل عام على انطلاق صافرة مونديال قطر 2022، وستتم إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي الرسمية خلال احتفالية بهذه المناسبة تقام على كورنيش الدوحة.

ستنطلق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في ثمانية استادات رائعة.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
07:33 PM

الأحد.. إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يترقب مشجعو كرة القدم من حول العالم، فعالية الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية لعام واحد على انطلاق كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، التي ستجرى في احتفال خاص في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المقبل 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ويأتي الكشف عن ساعة العد التنازلي الرسمية قبل عام على انطلاق صافرة مونديال قطر 2022، وستتم إزاحة الستار عن ساعة العد التنازلي الرسمية خلال احتفالية بهذه المناسبة تقام على كورنيش الدوحة.

ستنطلق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، في الفترة من 21 نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الأول في ثمانية استادات رائعة.

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