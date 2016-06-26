كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.
"الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة
حسب الفئة العمرية تنازليًّا والمقاعد المتاحة
كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.
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"الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-25
25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
08:14 PM
"الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة
حسب الفئة العمرية تنازليًّا والمقاعد المتاحة
كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.
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