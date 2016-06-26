كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

"الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-06-25 كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442 08:14 PM

"الحج": الرسائل النصية تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء الفريضة حسب الفئة العمرية تنازليًّا والمقاعد المتاحة





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كشفت وزارة الحج والعمرة أن الرسائل النصية سوف تصل تباعًا إلى المتقدمين لأداء فريضة حج هذا العام حسب الفئة العمرية تنازليًّا. وأكدت الوزارة أن هذا سيكون وفق المقاعد المتاحة في الأيام القادمة.