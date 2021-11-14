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النصر يختتم معسكر الشرقية بالتعادل أمام الا تفاق

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكر المنطقة الشرقية "المتزامن مع فترة أيام فيفا"، اليوم الأحد، وذلك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الاتفاق "وديًا" 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

أحرز هدف النصر اللاعب "إنسيلمو"، فيما أحرز هدف الاتفاق هزاع الهزاع.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يختتم معسكر الشرقية بالتعادل أمام الا تفاق
سبق

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكر المنطقة الشرقية "المتزامن مع فترة أيام فيفا"، اليوم الأحد، وذلك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الاتفاق "وديًا" 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

أحرز هدف النصر اللاعب "إنسيلمو"، فيما أحرز هدف الاتفاق هزاع الهزاع.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
06:22 PM

النصر يختتم معسكر الشرقية بالتعادل أمام الا تفاق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر معسكر المنطقة الشرقية "المتزامن مع فترة أيام فيفا"، اليوم الأحد، وذلك بالتعادل الإيجابي أمام نظيره الاتفاق "وديًا" 1/1، في اللقاء الذي جمع الفريقين عصر اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي بالراكة.

أحرز هدف النصر اللاعب "إنسيلمو"، فيما أحرز هدف الاتفاق هزاع الهزاع.

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