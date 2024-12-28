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برنت على عتبة الـ 80 دولارًا.. النفط يرتفع مع تراجع مخاوف أوميكرون

ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 76.57 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، على خلفية توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 76.57 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

واقترب خام برنت من عتبة الـ 80 دولارًا مسجلاً 79,60 للبرميل .


وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

وألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدمًا في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها في فبراير شباط.
وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار أوميكرون.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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برنت على عتبة الـ 80 دولارًا.. النفط يرتفع مع تراجع مخاوف أوميكرون
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، على خلفية توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 76.57 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

واقترب خام برنت من عتبة الـ 80 دولارًا مسجلاً 79,60 للبرميل .


وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

وألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدمًا في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها في فبراير شباط.
وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار أوميكرون.

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:37 PM

برنت على عتبة الـ 80 دولارًا.. النفط يرتفع مع تراجع مخاوف أوميكرون

ارتفاع العقود الآجلة لخام غرب تكساس إلى 76.57 دولارًا للبرميل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى لها في شهر والذي بلغته في الجلسة السابقة، على خلفية توقعات بأنه لن يكون للمتحور أوميكرون من فيروس كورونا سوى أثر محدود على الطلب العالمي.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا إلى 76.57 دولارًا للبرميل، محققًا مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي.

واقترب خام برنت من عتبة الـ 80 دولارًا مسجلاً 79,60 للبرميل .


وصعد كلا الخامين قرب ذروتيهما أمس الاثنين، في أعلى سعر يبلغانه منذ أواخر نوفمبر.

وقال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد، أمس الاثنين، إن إنجلترا لن تفرض أي قيود جديدة متعلقة بفيروس كورونا قبل نهاية عام 2021، إذ تنتظر الحكومة المزيد من الأدلة على ما إذا كانت الأجهزة الصحية قادرة على التعامل مع معدلات الإصابة المرتفعة.

وألغت شركات طيران أميركية أكثر من 1300 رحلة يوم الأحد بسبب كوفيد-19 الذي أدى إلى انخفاض عدد الأطقم المتاحة للطيران، بينما اضطرت العديد من السفن السياحية إلى إلغاء محطات.

وارتفعت أسعار النفط بما يزيد على 50% هذا العام، مدعومة بتعافي الطلب وتخفيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والدول المتحالفة معها وهي المجموعة المعروفة باسم (أوبك+) لإنتاجها.

ويترقب المستثمرون كذلك اجتماع أوبك+ المقبل في الرابع من يناير كانون الثاني لتحديد ما إذا كانت ستمضي قدمًا في خطتها لزيادة 400 ألف برميل يوميًا من إنتاجها في فبراير شباط.
وتمسكت أوبك+ الشهر الماضي بسياستها لزيادة الإنتاج في يناير على الرغم من انتشار أوميكرون.

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