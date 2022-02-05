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الفيصلي يعود لسكة الانتصارات .. عبر بوابة ضمك

نجح فريق الفيصلي الأول لكرة القدم ، في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع ب الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة ارتقى من خلالها للمركز الحادي عشر بينما توقف الرصيد النقطي لفريق ضمك عند 30 نقطة بالمركز الخامس.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة للفيصلي على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 8 دقائق من انطلاقة المباراة عبر لاعبه إيغور روسي بعد أن وصلت للأخير تمريرة من زميله كلايسون فييرا سددها برأسه في شباك الضيوف.

وعزز الوافد الجديد البرازيلي "روسي" تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثاني مستغلاً تمريرة بينية من الاسترالي مارتن بويل ليواجه المرمى ويضعها أرضية على يسار الحارس مصطفى زغبة عند الدقيقة (21).

ولم يكد فريق ضمك يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثالث وهذه المرة اثر تمريرة طولية أرسلها اسماعيل سيلفا وصلت إلى المهاجم الاسترالي مارتن بويل الذي كسر مصيدة التسلل وواجه المرمى قبل أن يودع الكرة بذكاء في الشباك (29).

في الشوط الثاني لم تسفر محاولات الفريقين على تتغير عداد المباراة لتبقى النتيجة على حالها .

الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي ضمك

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يعود لسكة الانتصارات .. عبر بوابة ضمك
سبق

نجح فريق الفيصلي الأول لكرة القدم ، في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع ب الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة ارتقى من خلالها للمركز الحادي عشر بينما توقف الرصيد النقطي لفريق ضمك عند 30 نقطة بالمركز الخامس.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة للفيصلي على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 8 دقائق من انطلاقة المباراة عبر لاعبه إيغور روسي بعد أن وصلت للأخير تمريرة من زميله كلايسون فييرا سددها برأسه في شباك الضيوف.

وعزز الوافد الجديد البرازيلي "روسي" تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثاني مستغلاً تمريرة بينية من الاسترالي مارتن بويل ليواجه المرمى ويضعها أرضية على يسار الحارس مصطفى زغبة عند الدقيقة (21).

ولم يكد فريق ضمك يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثالث وهذه المرة اثر تمريرة طولية أرسلها اسماعيل سيلفا وصلت إلى المهاجم الاسترالي مارتن بويل الذي كسر مصيدة التسلل وواجه المرمى قبل أن يودع الكرة بذكاء في الشباك (29).

في الشوط الثاني لم تسفر محاولات الفريقين على تتغير عداد المباراة لتبقى النتيجة على حالها .

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
08:43 PM
اخر تعديل
05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
09:06 PM

الفيصلي يعود لسكة الانتصارات .. عبر بوابة ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - المجمعة
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نجح فريق الفيصلي الأول لكرة القدم ، في استعادة نغمة الانتصارات، بعدما حقق فوزاً كبيراً على مضيفه ضمك بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمع ب الفريقين على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب منافسات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة رفع الفيصلي رصيده إلى 19 نقطة ارتقى من خلالها للمركز الحادي عشر بينما توقف الرصيد النقطي لفريق ضمك عند 30 نقطة بالمركز الخامس.

شوط المباراة الأول بدأ بسيطرة واضحة للفيصلي على مجريات المباراة ترجمها سريعاً بهدف أول بعد مرور 8 دقائق من انطلاقة المباراة عبر لاعبه إيغور روسي بعد أن وصلت للأخير تمريرة من زميله كلايسون فييرا سددها برأسه في شباك الضيوف.

وعزز الوافد الجديد البرازيلي "روسي" تقدم أصحاب الضيافة بالهدف الثاني مستغلاً تمريرة بينية من الاسترالي مارتن بويل ليواجه المرمى ويضعها أرضية على يسار الحارس مصطفى زغبة عند الدقيقة (21).

ولم يكد فريق ضمك يستفيق من الصدمة حتى اهتزت شباكه بهدف ثالث وهذه المرة اثر تمريرة طولية أرسلها اسماعيل سيلفا وصلت إلى المهاجم الاسترالي مارتن بويل الذي كسر مصيدة التسلل وواجه المرمى قبل أن يودع الكرة بذكاء في الشباك (29).

في الشوط الثاني لم تسفر محاولات الفريقين على تتغير عداد المباراة لتبقى النتيجة على حالها .

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