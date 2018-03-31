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وزير الرياضة يهنئ لاعبي الأخضر بالفوز على نظيرهم الفلسطيني

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري بعد فوزهم على المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس 2023.

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "الحمد لله.. فوز مهم وصدارة مستحقة لصقورنا الخضر ..ما قصرتم يا أبطال ..ننتظركم للاستمرار .. حتى نهاية المشوار".


وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزير الرياضة يهنئ لاعبي الأخضر بالفوز على نظيرهم الفلسطيني
سبق

قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري بعد فوزهم على المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس 2023.

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "الحمد لله.. فوز مهم وصدارة مستحقة لصقورنا الخضر ..ما قصرتم يا أبطال ..ننتظركم للاستمرار .. حتى نهاية المشوار".


وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:15 AM

وزير الرياضة يهنئ لاعبي الأخضر بالفوز على نظيرهم الفلسطيني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل التهنئة للاعبي المنتخب السعودي الأول وأعضاء الجهازين الفني والإداري بعد فوزهم على المنتخب الفلسطيني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس 2023.

وقال وزير الرياضة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قبل قليل: "الحمد لله.. فوز مهم وصدارة مستحقة لصقورنا الخضر ..ما قصرتم يا أبطال ..ننتظركم للاستمرار .. حتى نهاية المشوار".


وكان المنتخب السعودي قد تغلب على نظيره الفلسطيني بخماسية نظيفة ضمن منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

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