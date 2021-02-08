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أمير الجوف يؤكّد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

قال خلال اجتماعه مع الوكلاء: علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وقال خلال الاجتماع المرئي الذي عقده مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات: "إن علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا"، لافتاً إلى أن اتباع التعليمات وتطبيق الإجراءات للوقاية من الجائحة سُيسهِم -بإذن الله- في تجنب الإصابة بالفيروس وعدم ارتفاع الحالات، مع التشديد على إبراز الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا للجميع قبل الدخول لمقار الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والأسواق.

بعد ذلك استمع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس، ومتابعة الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مستعرضاً جهود الإدارات الخدمية لمنع ازدحام المحال التجارية وتطبيق المسافات والتباعد خلال عملية التسوّق، مع تكثيف الإجراءات التوعوية.

وأكد أمير منطقة الجوف، ضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الوقائية، داعياً الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه.

أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يؤكّد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا
سبق

أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وقال خلال الاجتماع المرئي الذي عقده مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات: "إن علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا"، لافتاً إلى أن اتباع التعليمات وتطبيق الإجراءات للوقاية من الجائحة سُيسهِم -بإذن الله- في تجنب الإصابة بالفيروس وعدم ارتفاع الحالات، مع التشديد على إبراز الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا للجميع قبل الدخول لمقار الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والأسواق.

بعد ذلك استمع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس، ومتابعة الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مستعرضاً جهود الإدارات الخدمية لمنع ازدحام المحال التجارية وتطبيق المسافات والتباعد خلال عملية التسوّق، مع تكثيف الإجراءات التوعوية.

وأكد أمير منطقة الجوف، ضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الوقائية، داعياً الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
12:12 PM

أمير الجوف يؤكّد على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

قال خلال اجتماعه مع الوكلاء: علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الجوف
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أكّد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، على متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وتطبيق جميع ما يصدر من الجهات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وقال خلال الاجتماع المرئي الذي عقده مع وكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات: "إن علينا جميعاً مسؤولية كبيرة تجاه ديننا وقيادتنا ووطننا"، لافتاً إلى أن اتباع التعليمات وتطبيق الإجراءات للوقاية من الجائحة سُيسهِم -بإذن الله- في تجنب الإصابة بالفيروس وعدم ارتفاع الحالات، مع التشديد على إبراز الحالة الصحية من خلال تطبيق توكلنا للجميع قبل الدخول لمقار الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والأسواق.

بعد ذلك استمع لإيجاز من محافظي المحافظات عن سير العمل فيها والإجراءات المتخذة للوقاية من الفيروس، ومتابعة الزيارات الميدانية للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات، مستعرضاً جهود الإدارات الخدمية لمنع ازدحام المحال التجارية وتطبيق المسافات والتباعد خلال عملية التسوّق، مع تكثيف الإجراءات التوعوية.

وأكد أمير منطقة الجوف، ضرورة تضافر الجهود واتخاذ الإجراءات الوقائية، داعياً الله أن يحمي بلادنا من كل مكروه.

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