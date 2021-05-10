وصل جدة اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
وصل جدة اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-05-10
10 مايو 2021 - 28 رمضان 1442
11:52 PM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:35 PM
ولي العهد يستقبل أمير دولة قطر بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة
وصل جدة اليوم صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
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