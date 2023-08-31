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مركز "الغطاء النباتي" يوقّع 7 عقود مع جمعيات بيئية

لزراعة 820 ألف شجرة في المتنزهات والأودية

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سبعة عقود مع عدد من الجمعيات البيئية لزراعة 820 ألف شجرة من الأشجار والشجيرات المحلية في عدد من المتنزهات والأودية والنفود في مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وتأتي هذه المشاريع التي تنفّذها الجمعيات البيئية ضمن جهود المركز لتنمية الغطاء النباتي والحدّ من التصحّر، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.

وتضمّ منطقة الرياض 5 مشاريع للتشجير، 3 منها تنفّذها جمعية سدير الخضراء، تشمل تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتشجير متنزه خزه الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة، وتشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة.

وتنفّذ جمعية الغاط البيئية مشروع تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث سيتم زراعة 60 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، فيما تنفّذ الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مشروع تشجير محمية الملك عبد العزيز (روضة التنهات)، حيث سيتم زراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى.

وفي منطقة القصيم تنفّذ جمعية وعي البيئية مشروع تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة، وفي منطقة حائل سيتم تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ جمعية البيئة بحائل.

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مركز "الغطاء النباتي" يوقّع 7 عقود مع جمعيات بيئية
سبق

وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سبعة عقود مع عدد من الجمعيات البيئية لزراعة 820 ألف شجرة من الأشجار والشجيرات المحلية في عدد من المتنزهات والأودية والنفود في مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وتأتي هذه المشاريع التي تنفّذها الجمعيات البيئية ضمن جهود المركز لتنمية الغطاء النباتي والحدّ من التصحّر، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.

وتضمّ منطقة الرياض 5 مشاريع للتشجير، 3 منها تنفّذها جمعية سدير الخضراء، تشمل تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتشجير متنزه خزه الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة، وتشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة.

وتنفّذ جمعية الغاط البيئية مشروع تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث سيتم زراعة 60 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، فيما تنفّذ الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مشروع تشجير محمية الملك عبد العزيز (روضة التنهات)، حيث سيتم زراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى.

وفي منطقة القصيم تنفّذ جمعية وعي البيئية مشروع تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة، وفي منطقة حائل سيتم تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ جمعية البيئة بحائل.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
02:50 PM

مركز "الغطاء النباتي" يوقّع 7 عقود مع جمعيات بيئية

لزراعة 820 ألف شجرة في المتنزهات والأودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر سبعة عقود مع عدد من الجمعيات البيئية لزراعة 820 ألف شجرة من الأشجار والشجيرات المحلية في عدد من المتنزهات والأودية والنفود في مناطق الرياض والقصيم وحائل.

وتأتي هذه المشاريع التي تنفّذها الجمعيات البيئية ضمن جهود المركز لتنمية الغطاء النباتي والحدّ من التصحّر، واستعادة التنوّع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، إضافة إلى دعم وتمكين المنظمات غير الربحية، وتفعيل دور الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية.

وتضمّ منطقة الرياض 5 مشاريع للتشجير، 3 منها تنفّذها جمعية سدير الخضراء، تشمل تشجير متنزه المحالب البري، من خلال زراعة 150 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، وتشجير متنزه خزه الجنوبي البري بزراعة 300 ألف شتلة، وتشجير وادي الفقي بمركز روضة سدير بزراعة 20 ألف شتلة.

وتنفّذ جمعية الغاط البيئية مشروع تشجير نفود المساعدية بالغاط، حيث سيتم زراعة 60 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى، فيما تنفّذ الجمعية التعاونية لنبات اليسر والنباتات الصحراوية مشروع تشجير محمية الملك عبد العزيز (روضة التنهات)، حيث سيتم زراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى.

وفي منطقة القصيم تنفّذ جمعية وعي البيئية مشروع تشجير متنزه الأسياف من خلال زراعة 90 ألف شجرة، وفي منطقة حائل سيتم تشجير متنزه عثمر البري بزراعة 100 ألف شتلة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ جمعية البيئة بحائل.

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