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بأمر الملك.. تعيين الدكتور محمد التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 123

التاريخ: 29 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات محمد التميمي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأمر الملك.. تعيين الدكتور محمد التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة
سبق

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 123

التاريخ: 29 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
09:38 PM
اخر تعديل
28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
10:59 PM

بأمر الملك.. تعيين الدكتور محمد التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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17,851

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم أمرًا ملكيًّا بتعيين الدكتور محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

وفيما يأتي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ / 123

التاريخ: 29 / 2 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ، وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ، وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته، وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ، أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيَّن الدكتور/ محمد بن سعود بن موسى التميمي محافظًا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.

ثانيًا: يُبلَّغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.


سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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