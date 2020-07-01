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"الجميعة" يشيد بدور الإعلام والاتصال في "تعليم المهد"

أثنى على تنفيذ خطط العام الدراسي1440 / 1441 بكل تميز

وجه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، خطاب شكر وتقدير لمدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني، وذلك نظير الجهود المتميزة، والمتابعة والحرص والدعم بما يخدم العملية التعليمية، التي أدت إلى تضافر جهود فريق العمل الإعلامي في إدارة تعليم المهد بتنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ وبكل تميز

وقال "الجميعة"؛ نخص بالشكر مدير إدارة الإعلام والاتصال عايض بن عايش الوسمي، والذي أثبت قدرته وتفهمه وسرعة استجابته لمتطلبات وتحديات العمل طوال العام الدراسي، وتحديداً خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد، وكذلك العمل المخلص في تطبيق إجراءات "دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكافة الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته، وكان نموذجاً يحتذى به في التفاني والإنجاز، متطلعين لاستمرار العمل الإعلامي بتميز مع بدء العام الدراسي المقبل.

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"الجميعة" يشيد بدور الإعلام والاتصال في "تعليم المهد"
سبق

وجه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، خطاب شكر وتقدير لمدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني، وذلك نظير الجهود المتميزة، والمتابعة والحرص والدعم بما يخدم العملية التعليمية، التي أدت إلى تضافر جهود فريق العمل الإعلامي في إدارة تعليم المهد بتنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ وبكل تميز

وقال "الجميعة"؛ نخص بالشكر مدير إدارة الإعلام والاتصال عايض بن عايش الوسمي، والذي أثبت قدرته وتفهمه وسرعة استجابته لمتطلبات وتحديات العمل طوال العام الدراسي، وتحديداً خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد، وكذلك العمل المخلص في تطبيق إجراءات "دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكافة الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته، وكان نموذجاً يحتذى به في التفاني والإنجاز، متطلعين لاستمرار العمل الإعلامي بتميز مع بدء العام الدراسي المقبل.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:54 AM

"الجميعة" يشيد بدور الإعلام والاتصال في "تعليم المهد"

أثنى على تنفيذ خطط العام الدراسي1440 / 1441 بكل تميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - المهد
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وجه المشرف العام على الإدارة العامة للإعلام والاتصال بوزارة التعليم الدكتور أحمد بن محمد الجميعة، خطاب شكر وتقدير لمدير إدارة التعليم بمحافظة مهد الذهب محمد بن علي القحطاني، وذلك نظير الجهود المتميزة، والمتابعة والحرص والدعم بما يخدم العملية التعليمية، التي أدت إلى تضافر جهود فريق العمل الإعلامي في إدارة تعليم المهد بتنفيذ الخطط الإعلامية للعام الدراسي 1440 / 1441هـ وبكل تميز

وقال "الجميعة"؛ نخص بالشكر مدير إدارة الإعلام والاتصال عايض بن عايش الوسمي، والذي أثبت قدرته وتفهمه وسرعة استجابته لمتطلبات وتحديات العمل طوال العام الدراسي، وتحديداً خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والتعليم عن بعد، وكذلك العمل المخلص في تطبيق إجراءات "دليل حوكمة حسابات شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أظهر مهنية عالية في العمل تحت الضغط، والمتابعة المستمرة لكافة الموضوعات وعلى مدار الساعة لضبط وتجويد العمل الإعلامي ورفع كفاءته، وكان نموذجاً يحتذى به في التفاني والإنجاز، متطلعين لاستمرار العمل الإعلامي بتميز مع بدء العام الدراسي المقبل.

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