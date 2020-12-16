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أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

نوه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من القيادة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالدكتور الحبيب، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- مؤكدا على تسخير كافة الإمكانات للمستثمرين بالمنطقة.

وأعرب الدكتور الحبيب عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهوده في دعم النشاط التنموي بالمنطقة. وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالدكتور الحبيب، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- مؤكدا على تسخير كافة الإمكانات للمستثمرين بالمنطقة.

وأعرب الدكتور الحبيب عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهوده في دعم النشاط التنموي بالمنطقة. وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
03:33 PM

أمير منطقة تبوك يستقبل رئيس مجموعة الدكتور سليمان الحبيب

نوه بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من القيادة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه، اليوم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب، الطبية الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الحبيب.

ورحب أمير منطقة تبوك في بداية اللقاء بالدكتور الحبيب، منوهاً بما يحظى به القطاع الخاص من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد -حفظهم الله- مؤكدا على تسخير كافة الإمكانات للمستثمرين بالمنطقة.

وأعرب الدكتور الحبيب عن بالغ شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على حفاوة الاستقبال، مثمنا جهوده في دعم النشاط التنموي بالمنطقة. وفي نهاية الاستقبال تسلّم أمير منطقة تبوك هدية تذكارية بهذه المناسبة.

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