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"الصحة العالمية" ترسل فريقًا إلى الصين للتحقيق في أصل "كورونا"

يصل إلى بكين الأسبوع المقبل

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الاثنين)، أن المنظمة سترسل فريقًا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "رويترز".


وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية، قد دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وأشار الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى أنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة.

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"الصحة العالمية" ترسل فريقًا إلى الصين للتحقيق في أصل "كورونا"
سبق

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الاثنين)، أن المنظمة سترسل فريقًا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "رويترز".


وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية، قد دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وأشار الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى أنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:17 PM

"الصحة العالمية" ترسل فريقًا إلى الصين للتحقيق في أصل "كورونا"

يصل إلى بكين الأسبوع المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم (الاثنين)، أن المنظمة سترسل فريقًا إلى الصين الأسبوع المقبل للتحقيق في أصل فيروس كورونا المستجد، بحسب ما ذكرت "رويترز".


وكانت الولايات المتحدة، أكبر منتقد لمنظمة الصحة العالمية، قد دعت إلى تحقيق في أصل الفيروس.

وأشار الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو، إلى أنه ربما نشأ في مختبر، غير أنهما لم يقدما أدلة.

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