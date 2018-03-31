"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390007 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378083 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6669 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5255 والحالات الحرجة 693 حالة.
"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-03-31
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390007 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378083 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6669 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5255 والحالات الحرجة 693 حالة.
31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
03:36 PM
"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، تسجيل 585 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 390007 حالة.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 369 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 378083 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6669 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5255 والحالات الحرجة 693 حالة.