السبيعي: "تعليم بيشة" لم يعلن عن مقابلات للمرشحات

بعد تداول معلومة عن إعلان 19 شوال موعدًا لمقابلاتهن

قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"سبق"، إنه لم يعلن حساب تعليم بيشة أو متحدثها عن مقابلات للمرشحات على الوظائف التعليمية، وإنما تم ذلك عن طريق أحد الأقسام في التعليم، والذي بُني على توجيه وزاري بأن الأسماء ستُعلن يوم الاثنين، وعليه ستكون المقابلات بدءًا من يوم الثلاثاء، وكل ذلك ما زال خاضعًا لما هو متوقع.

حيث جاء تعقيب المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، بعد تداول معلومة تفيد بأن تعليم بيشة يعلن من ١٩ شوال مقابلات للمرشحات على الوظائف، وأن الموعد قبل إعلان الخدمة المدنية أسماء المطابقات.