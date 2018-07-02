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السبيعي: "تعليم بيشة" لم يعلن عن مقابلات للمرشحات

بعد تداول معلومة عن إعلان 19 شوال موعدًا لمقابلاتهن

قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"سبق"، إنه لم يعلن حساب تعليم بيشة أو متحدثها عن مقابلات للمرشحات على الوظائف التعليمية، وإنما تم ذلك عن طريق أحد الأقسام في التعليم، والذي بُني على توجيه وزاري بأن الأسماء ستُعلن يوم الاثنين، وعليه ستكون المقابلات بدءًا من يوم الثلاثاء، وكل ذلك ما زال خاضعًا لما هو متوقع.

حيث جاء تعقيب المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، بعد تداول معلومة تفيد بأن تعليم بيشة يعلن من ١٩ شوال مقابلات للمرشحات على الوظائف، وأن الموعد قبل إعلان الخدمة المدنية أسماء المطابقات.

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السبيعي: "تعليم بيشة" لم يعلن عن مقابلات للمرشحات
سبق

قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"سبق"، إنه لم يعلن حساب تعليم بيشة أو متحدثها عن مقابلات للمرشحات على الوظائف التعليمية، وإنما تم ذلك عن طريق أحد الأقسام في التعليم، والذي بُني على توجيه وزاري بأن الأسماء ستُعلن يوم الاثنين، وعليه ستكون المقابلات بدءًا من يوم الثلاثاء، وكل ذلك ما زال خاضعًا لما هو متوقع.

حيث جاء تعقيب المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، بعد تداول معلومة تفيد بأن تعليم بيشة يعلن من ١٩ شوال مقابلات للمرشحات على الوظائف، وأن الموعد قبل إعلان الخدمة المدنية أسماء المطابقات.

02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
01:27 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
08:02 AM

السبيعي: "تعليم بيشة" لم يعلن عن مقابلات للمرشحات

بعد تداول معلومة عن إعلان 19 شوال موعدًا لمقابلاتهن

A A A
سعود الدعجاني - بيشة
1
3,088

قال المتحدث الرسمي لتعليم بيشة ناجي بن عايش السبيعي لـ"سبق"، إنه لم يعلن حساب تعليم بيشة أو متحدثها عن مقابلات للمرشحات على الوظائف التعليمية، وإنما تم ذلك عن طريق أحد الأقسام في التعليم، والذي بُني على توجيه وزاري بأن الأسماء ستُعلن يوم الاثنين، وعليه ستكون المقابلات بدءًا من يوم الثلاثاء، وكل ذلك ما زال خاضعًا لما هو متوقع.

حيث جاء تعقيب المتحدث الرسمي لتعليم بيشة، بعد تداول معلومة تفيد بأن تعليم بيشة يعلن من ١٩ شوال مقابلات للمرشحات على الوظائف، وأن الموعد قبل إعلان الخدمة المدنية أسماء المطابقات.

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