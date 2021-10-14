فرنسا تطالب الحكومة اللبنانية بدعم تحقيق انفجار ميناء بيروت

شدّدت على استقلال وحياد القضاء

شدّدت فرنسا، اليوم "الخميس"، على أن يكون القضاء اللبناني قادرًا على التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بطريقة مستقلة ومحايدة.

وطالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الحكومة اللبنانية بدعم هذا التحقيق بالكامل؛ وفقًا لـ"رويترز".

ورفضت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية في لبنان، أحدث شكوى مقدمة ضد قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار؛ مما يسمح له باستئناف العمل في التحقيق.