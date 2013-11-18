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الشباب : "القرني" يخضع لبرنامج تأهيلي .. وتحضيرات لمواجهة الفيصلي

دشن حارس الفريق الكروي الأول بنادي الشباب "الدولي" فواز القرني ، اليوم الأربعاء، برنامجه التأهيلي، إثر تعرضه إلى إصابة في الفخذ الأيمن، مع الأخضر، قبل مواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.


في الجانب الميداني بدأ تدريب الأبيض بمحاضرة فنية عبر الفيديو، أجرى بعدها اللاعبون تدريبات إحماء وتسخين ولياقة، أعقبها مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، بتمارين فنية منوعة، فرض بعدها مناورة تكتيكية في ثلثي الملعب، تحضيرًا لمواجهة الفيصلي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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الشباب : "القرني" يخضع لبرنامج تأهيلي .. وتحضيرات لمواجهة الفيصلي
سبق

دشن حارس الفريق الكروي الأول بنادي الشباب "الدولي" فواز القرني ، اليوم الأربعاء، برنامجه التأهيلي، إثر تعرضه إلى إصابة في الفخذ الأيمن، مع الأخضر، قبل مواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.


في الجانب الميداني بدأ تدريب الأبيض بمحاضرة فنية عبر الفيديو، أجرى بعدها اللاعبون تدريبات إحماء وتسخين ولياقة، أعقبها مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، بتمارين فنية منوعة، فرض بعدها مناورة تكتيكية في ثلثي الملعب، تحضيرًا لمواجهة الفيصلي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

17 نوفمبر 2021 - 12 ربيع الآخر 1443
10:48 PM

الشباب : "القرني" يخضع لبرنامج تأهيلي .. وتحضيرات لمواجهة الفيصلي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن حارس الفريق الكروي الأول بنادي الشباب "الدولي" فواز القرني ، اليوم الأربعاء، برنامجه التأهيلي، إثر تعرضه إلى إصابة في الفخذ الأيمن، مع الأخضر، قبل مواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.


في الجانب الميداني بدأ تدريب الأبيض بمحاضرة فنية عبر الفيديو، أجرى بعدها اللاعبون تدريبات إحماء وتسخين ولياقة، أعقبها مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا، بتمارين فنية منوعة، فرض بعدها مناورة تكتيكية في ثلثي الملعب، تحضيرًا لمواجهة الفيصلي، السبت المقبل، لحساب الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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