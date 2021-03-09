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مصر: القبض على متحرش بطفلة.. وتحية لـ"المرأة" التي واجهته

بعد انتشار فيديو رصد الواقعة

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشجاعة سيدة واجهت متحرشاً بطفلة صغيرة عند مدخل إحدى العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة.

وكان رواد منصات التواصل قد تداولوا فيديو وُصِف بـ"المقزز" لشخص يرتدي بدلة أنيقة، وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

ويظهر في الفيديو خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيء، وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرّب الرجل من المواجهة وسار بعيداً.

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت.

ولاحقاً، أكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو، وهو متزوج ولديه طفلان، ويعمل في إحدى شركات المقاولات والبناء.

ونوهت التقارير إلى أنه جرى إيداع المتهم قسم شرطة المعادي؛ تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق.


وقد أشاد العديد بشجاعة المرأة التي تصدت لذلك المتحرش، إذ وصفتها المغردة علياء أمير بأنها بطلة في اليوم العالمي للمرأة.

وقالت فتاة تدعى "كندا": "نحن فخورون بك أيتها البطلة".

مصر تحرش بطفلة

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مصر: القبض على متحرش بطفلة.. وتحية لـ"المرأة" التي واجهته
سبق

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشجاعة سيدة واجهت متحرشاً بطفلة صغيرة عند مدخل إحدى العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة.

وكان رواد منصات التواصل قد تداولوا فيديو وُصِف بـ"المقزز" لشخص يرتدي بدلة أنيقة، وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

ويظهر في الفيديو خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيء، وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرّب الرجل من المواجهة وسار بعيداً.

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت.

ولاحقاً، أكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو، وهو متزوج ولديه طفلان، ويعمل في إحدى شركات المقاولات والبناء.

ونوهت التقارير إلى أنه جرى إيداع المتهم قسم شرطة المعادي؛ تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق.


وقد أشاد العديد بشجاعة المرأة التي تصدت لذلك المتحرش، إذ وصفتها المغردة علياء أمير بأنها بطلة في اليوم العالمي للمرأة.

وقالت فتاة تدعى "كندا": "نحن فخورون بك أيتها البطلة".

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
01:54 PM

مصر: القبض على متحرش بطفلة.. وتحية لـ"المرأة" التي واجهته

بعد انتشار فيديو رصد الواقعة

A A A
أيمن حسن - الرياض
4
3,570

أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشجاعة سيدة واجهت متحرشاً بطفلة صغيرة عند مدخل إحدى العمارات في حي المعادي في محافظة القاهرة.

وكان رواد منصات التواصل قد تداولوا فيديو وُصِف بـ"المقزز" لشخص يرتدي بدلة أنيقة، وقد أقدم على التحرش بطفلة صغيرة تبلغ من العمر 6 أعوام، وملامسة أجزاء حساسة من جسدها.

ويظهر في الفيديو خروج سيدة يبدو أنها شاهدت ما يحدث في كاميرا المراقبة، لتواجه المتحرش الذي سرعان ما ترك الطفلة، لتلوذ بالفرار، في حين تظاهر هو أنه لم يرتكب أي شيء، وأمام مواجهة السيدة له وإشارتها لكاميرا المراقبة، تهرّب الرجل من المواجهة وسار بعيداً.

وقد أثار ذلك المقطع المصور حالة من الغضب لدى الرأي العام المصري وتصدر وسم (هاشتاغ) "متحرش الأطفال" مواقع التواصل، وسط مطالبات بإلقاء القبض على ذلك الرجل وتقديمه للعدالة بأسرع وقت.

ولاحقاً، أكدت وسائل إعلام محلية أن الشرطة تمكنت بالفعل من القبض على (م.ج) الذي يظهر في الفيديو، وهو متزوج ولديه طفلان، ويعمل في إحدى شركات المقاولات والبناء.

ونوهت التقارير إلى أنه جرى إيداع المتهم قسم شرطة المعادي؛ تمهيداً لعرضه على النيابة العامة، واستكمال إجراءات التحقيق.


وقد أشاد العديد بشجاعة المرأة التي تصدت لذلك المتحرش، إذ وصفتها المغردة علياء أمير بأنها بطلة في اليوم العالمي للمرأة.

وقالت فتاة تدعى "كندا": "نحن فخورون بك أيتها البطلة".

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